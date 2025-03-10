Публічно відхрестився від Росії: куди зник Сан Санич зі "Сватів" і що актор говорить про війну

69-річний Феклістов більше не живе у країні-агресорці

Російський актор Олександр Феклістов, більш відомий українцям як професор Беркович (або Сан Санич) в українському серіалі "Свати", пішов проти путінського режиму, на відміну від своїх колег — "свата" Федора Добронравова та екранної дружини Людмили Артем’євої.

Наразі 69-річний артист не живе в Росії. "Телеграф" розповідає, де зараз Феклістов та що говорить про війну в Україні.

Олександр Феклістов — що про нього відомо

Народився 7 грудня 1955 року в Ленінграді (нині Санкт-Петербург) і провів дитинство у підмосковній Коломні. 1982 року закінчив Школу-студію МХАТ під керівництвом вже покійного Олега Єфремова.

Після випуску Феклістов почав працювати у трупі МХАТ, а через кілька років став одним з організаторів П’ятої студії театру. У 1995 році він повернувся на сцену Художнього театру, але через шість років залишив його. Також співпрацював із театром "Сатирикон".

Олександр Феклістов у молодості

Кінокар’єра актора стартувала 1984 року з фільму "Загін". Потім він знявся в таких відомих картинах, як "Плюмбум, або Небезпечна гра", "Сад бажань", "Ближнє коло", "Прорва", "Імперія під ударом" та "Залюднений острів". Велику славу набув завдяки ролі Олександра Берковича у серіалі українського виробництва "Свати".

Феклістов з українською актрисою Анною Кошмал на зйомках "Сватів"

Актор одружений з Оленою Феклістовою, яка раніше працювала економістом в одній із російських телекомпаній. Також у Феклістова є троє дітей (дві дочки та син) та онуки.

Олександр Феклістов з дружиною

Де зараз Феклістов і що говорить про війну

У 2014 році разом з іншими кінематографістами Феклістов підписав відкритий лист, в якому засуджувалась агресивна політика Путіна щодо українських Криму та Донбасу. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року актор засудив дії Путіна. У квітні того року Феклістов записав відеозвернення до українців, де розповів, що росіяни відчувають великий сором через все, що відбувається.

"Дорогі мої українські колеги. З ким я працював, хто мене пам’ятає. Хочу вам висловити слова солідарності. Ми тут у Росії відчуваємо, звичайно, неймовірний сором у зв’язку з подією. Але це все дрібниці порівняно з тим, що терпить зараз Україна", — сказав Феклістов.

У лютому 2025 року зірка "Сватів" дав інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій. У ньому він пояснив, чому він пішов проти Путіна. Він регулярно спостерігав, як українські колеги зверталися до росіян із закликом засудити вторгнення.

На питання про те, чи соромно йому бути росіянином, Феклістов відповів: "Це вічна історія — це ми чи це я. Це я чи це вони зробили це. Звичайно, це ми. І звичайно, це я. Це все стало одне й те саме. Це ми прийшли до цього жаху, ми, всі разом".

Як зараз виглядає Олександр Феклістов

Після публічного засудження війни вистави за участю актора у РФ почали скасовуватися. 2023 року Феклістов ухвалив рішення забратися якомога далі від країни-окупантки. Нині він із сім’єю живе у Барселоні, Іспанія.

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