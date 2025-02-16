Ні портрета, ні скульптури, ні квітів: як зараз виглядає могила легендарного актора СРСР Олега Єфремова
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 937
Батька засудженого Михайла Єфремова не стало 25 років тому
Російський актор театру та кіно Олег Єфремов, батько засудженого за п’яну ДТП путініста Михайла Єфремова, помер у 2000 році. Він був не лише зіркою радянських фільмів, а й впливовим театральним режисером.
Народився Олег Єфремов 1 жовтня 1927 року у Москві. Закінчив Школу-студію МХАТ (1949), після чого працював актором та режисером у Центральному театрі Радянської Армії.
У 1956 році заснував московський театр "Сучасник". З 1970 був головним режисером, потім художнім керівником МХАТ.
Артист за своє життя знявся приблизно у 70 фільмах та телесеріалах. Серед його найвідоміших робіт — ролі у фільмах "Стережись автомобіля", "Три тополі на Плющисі", "Війна і мир" та "Батальйони просять вогню".
У театрі він поставив близько 70 спектаклів та зіграв близько 50 ролей на сцені.
Особисте життя Олега Єфремова
Був одружений на актрисі Лілії Толмачовій, але шлюб швидко розпався. У незареєстрованому союзі з актрисою Іриною Мазурук народилася дочка Анастасія, театральний критик та редактор. У третьому шлюбі з Аллою Покровською у Єфремова народився син Михайло, який зараз сидить у в’язниці за смертельну п’яну ДТП.
Від чого помер Олег Єфремов
Актор пішов із життя у Москві, у своїй квартирі на Тверській вулиці, 24 травня 2000 року. Через багаторічне куріння у нього розвинувся рак легенів.
За спогадами очевидців, у день прощання з Єфремовим до труни підійти було майже неможливо — будівля, де проходила жалобна церемонія, була оточена морем квітів.
Де похований Олег Єфремов і як виглядає могила
31 травня 2000 року артиста було поховано на Новодівочому цвинтарі, 2 дільниця. Сьогодні його могилу рідко відвідують навіть діти. Вона відзначена лише скромним пам’ятником з білого каменю – без портрета, скульптури та квітів.
Раніше ми писали, де похований і як виглядає могила телеведучого Ігоря Кваші. Виявляється, він мав українське коріння і критикував Путіна.