Ні портрета, ні скульптури, ні квітів: як зараз виглядає могила легендарного актора СРСР Олега Єфремова

Батька засудженого Михайла Єфремова не стало 25 років тому

Російський актор театру та кіно Олег Єфремов, батько засудженого за п’яну ДТП путініста Михайла Єфремова, помер у 2000 році. Він був не лише зіркою радянських фільмів, а й впливовим театральним режисером.

Народився Олег Єфремов 1 жовтня 1927 року у Москві. Закінчив Школу-студію МХАТ (1949), після чого працював актором та режисером у Центральному театрі Радянської Армії.

У 1956 році заснував московський театр "Сучасник". З 1970 був головним режисером, потім художнім керівником МХАТ.

Олег Єфремов у молодості

Артист за своє життя знявся приблизно у 70 фільмах та телесеріалах. Серед його найвідоміших робіт — ролі у фільмах "Стережись автомобіля", "Три тополі на Плющисі", "Війна і мир" та "Батальйони просять вогню".

У театрі він поставив близько 70 спектаклів та зіграв близько 50 ролей на сцені.

Особисте життя Олега Єфремова

Був одружений на актрисі Лілії Толмачовій, але шлюб швидко розпався. У незареєстрованому союзі з актрисою Іриною Мазурук народилася дочка Анастасія, театральний критик та редактор. У третьому шлюбі з Аллою Покровською у Єфремова народився син Михайло, який зараз сидить у в’язниці за смертельну п’яну ДТП.

Олег та Михайло Єфремови

Від чого помер Олег Єфремов

Актор пішов із життя у Москві, у своїй квартирі на Тверській вулиці, 24 травня 2000 року. Через багаторічне куріння у нього розвинувся рак легенів.

За спогадами очевидців, у день прощання з Єфремовим до труни підійти було майже неможливо — будівля, де проходила жалобна церемонія, була оточена морем квітів.

Де похований Олег Єфремов і як виглядає могила

31 травня 2000 року артиста було поховано на Новодівочому цвинтарі, 2 дільниця. Сьогодні його могилу рідко відвідують навіть діти. Вона відзначена лише скромним пам’ятником з білого каменю – без портрета, скульптури та квітів.

Раніше ми писали, де похований і як виглядає могила телеведучого Ігоря Кваші. Виявляється, він мав українське коріння і критикував Путіна.