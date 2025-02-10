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Незвичайний пам’ятник у вигляді кінострічки: як виглядає могила легендарного актора СРСР Михайла Пуговкіна

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
Михайло Пуговкін помер 16 років тому
Михайло Пуговкін помер 16 років тому. Фото Колаж "Телеграфу"

Артист любив Крим та мав український паспорт

Радянський та російський актор театру та кіно Михайло Пуговкін вважався майстром комедійного жанру, який зіграв понад 100 ролей у кіно. Він був улюбленим актором в Україні і ця любов була взаємною, особливо шанували артиста в Криму.

Народився Пуговкін 13 липня 1923 року в селі Рамешки (Чухломський район в Костромській області, РФ). У дитинстві мріяв стати артистом, брав участь у самодіяльності.

З початком війни 1941 року Михайло добровільно пішов на фронт. Однак у 1942 році був поранений у ногу, яку через гангрену хотіли ампутувати. Ногу вдалося врятувати, і Пуговкін був комісований. Після цього він вступив до Московського театрального училища (нині "ГІТІС"), де його талант помітили викладачі.

Михайло Пуговкін у молодості
Михайло Пуговкін в армії

Пропрацювавши вісім років у Театрі Ленінського комсомолу (1949–1958) та рік у Вологодському драматичному театрі (1958–1959), актор починає активно зніматися у фільмах. Коли вони починають приносити Пуговкіну народну любов, він залишає сцену.

Артист став одним із найвідоміших у радянському кіно. Серед популярних картин: "Справа Артамонових" (1941), "Кубанські козаки" (1949), "Солдат Іван Бровкін" (1955), "Іван Бровкін на цілині" (1958), "Весілля в Малинівці" (1967), "Дванадцять стільців" (1971), "Іван Васильович змінює професію" (1973), "Спортлото-82" (1982) та багато інших фільмів.

Михайло Пуговкін Надія Рум'янцева
Кадр із фільму "Дівчата" (1961)
Михайло Пуговкін
Кадр із фільму "Весілля в Малинівці" (1967)

1988 року Пуговкін отримав звання Народного артиста СРСР. Актор вважав найкращим періодом своєї кар’єри роботу з Леонідом Гайдаєм.

Михайло Пуговкін та Україна

40 років артист пропрацював на Ялтинській кіностудії, а в липні 1991 року Пуговкін переїхав на постійне проживання до кримського міста. У Ялті він заснував Центр Михайла Пуговкіна, а 1997 року отримав громадянство України.

пам’ятник михайлу Пуговкіну ялта
Пам’ятник Михайлу Пуговкіну на набережній Ялти

"Під час отримання паспорта громадянина України у 1997 році з мене вимагали скласти іспит з української мови, і лише завдяки генералу УВС Криму М. Корнієнко мені як Почесному громадянину особливим розпорядженням видали Український паспорт", — зізнавався Михайло Пуговкін в одному з інтерв’ю.

Михайло Пуговкін був одружений тричі. Останньою дружиною актора була Ірина Лаврова. Є донька Олена Прибрежецька, яка народилася у першому шлюбі артиста з Надією Надєждіною.

Михайло Пуговкін дружина Ірина Лаврова
Михайло Пуговкін із третьою дружиною Іриною Лавровою

Стосунки батька та дочки були напруженими: вона навіть не прийшла на його похорон. Весь свій статок актор залишив дружині, а доньці — ні копійки.

Олена Прибрежецька Михайло Пуговкін у старості
Олена з батьком Михайлом Пуговкіним

"Після відходу тата Ірина Костянтинівна наговорила багато гидот про мене, мою маму та сина. Головна тема – спадок. Нібито я мало не біля ліжка вмираючого батька вимагала свою частку… І не соромно так брехати? Досі не може заспокоїтись, хоча все дісталося їй. Смішно! Вона ще за його життя переписала все на себе", — заявляла Олена.

Олена Прибрежецька Пуговкіна
Від батька у Олени залишився лише його портрет

Де похований Михайло Пуговкін і як виглядає могила

Помер актор 25 липня 2008 року у Москві у віці 85 років через загострення цукрового діабету. Похований на Ваганьковському цвинтарі, ділянка 25. За останнім бажанням Пуговкіна, він був похований поряд з другом Олександром Абдуловим, який надав йому значну підтримку в останні роки.

На могилі артиста встановлено унікальний пам’ятник у формі величезної кінострічки. Місце його упокою завжди доглянуте, а віддані шанувальники регулярно приносять квіти на знак пам’яті та поваги.

Михайло Пуговкін могила
Михайло Пуговкін могила пам’ятник

Раніше ми писали про чоловіка Ади Роговцевої. "Телеграф" розповідав, від чого помер актор Костянтин Степанков та як виглядає його могила.

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#Крим #Могила #Михайло Пуговкін #Громадянство України