Народилася в Чернігові, а потім зізнавалась Москві у любові: де зараз екссолістка гурту "Ліцей" Ішханішвілі

Українка вітала путініста Собяніна з посадою мера Москви

Багато артистів, які народилися в Україні, почали будувати кар’єру в країні-агресорці Росії. Раніше ми писали про Ярослава Євдокимова з Рівного, який виступив проти війни, а тепер розповімо про співачку Ізольду Ішханішвілі — колишню учасницю російського гурту "Ліцей".

Жіночий попколектив було засновано 1991 року в Москві. У складі гурту Ішханішвілі набула популярності, а потім віддала перевагу мовчати про агресію РФ.

Що відомо про Ізольду Ішханішвілі

Народилася 11 травня 1977 року в Чернігові в родині батька-грузина Едварда Ішханішвілі та матері-українки Надії Олександрівни. Дівчинка з 4 до 12 років при музичній школі співала в ансамблі "Поліські дзвіночки", а після родина переїхала до Москви.

Ізольда Ішханішвілі у дитинстві

У столиці країни-терористки 14-річна Ізольда вступила до Дитячого театру естради, де зустріла своїх майбутніх колег зі сцени та учасниць гурту "Ліцей" Олену Перову та Анастасію Макаревич. Зі створенням колективу допоміг вітчим останньої, продюсер Олексій Макаревич (помер у 2014 році).

Перший склад гурту "Ліцей": Олена Перова, Анастасія Макаревич та Ізольда Ішханішвілі

Через 10 років сцени Ішханішвілі вирішує залишити гурт через сім’ю. Відомо, що співачка була одружена з російським бізнесменом Дмитром Десятниковим. У березні 2012 року у пари з’явився син Едвард. За чутками, подружжя нещодавно як розлучилося.

"Рублівська дружина" Ізольда та Дмитро Десятников

Співачка із сином Едвардом

Де зараз Ізольда Ішханішвілі

Наразі виконавиці 46 років. Одружившись, вона перебралася з Росії до Швейцарії, проте останнім часом її часто можна побачити на світських заходах саме в Москві. З її слів, вона дуже любить столицю країни, яка напала на її батьківщину.

"Зараз я, звичайно, більше часу проводжу в Росії. Мене Швейцарія не дуже приваблює, тому й повернулася. Там добре відпочивати, а жити все-таки мені подобається тут. Я дуже люблю Москву!", — сказала в одному з інтерв’ю Ішханішвілі. Вона також любить позувати з путіністами, як, наприклад, Жераром Депардьє.

Ішханішвілі з французьким актором і улюбленцем Путіна

До речі, 2018 року ексучасниця "Ліцею" привітала Сергія Собяніна з переобранням у мери Москви. Вона вихвалялася фото з інавгурації лизоблюда диктатора Путіна.

Раніше ми писали, що родом з України співак Сергій Захаров. У 2019 році він помер, а розташована могила Захарова неподалік Санкт-Петербурга.