Родилась в Чернигове, а потом признавалась Москве в любви: где сейчас экс-солистка группы "Лицей" Ишханишвили

Украинка поздравляла путиниста Собянина с должностью мера Москвы

Многие артисты, которые родились в Украине, начали строить карьеру в стране-агрессорше России. Ранее мы писали о Ярославе Евдокимове из Ровного, который выступил против войны, а теперь расскажем о певице Изольде Ишханишвили — бывшей участнице российской группы "Лицей".

Женский поп-коллектив был основан в 1991 году в Москве. В составе группы Ишханишвили обрела популярность, а затем предпочла молчать об агрессии РФ.

Что известно об Изольде Ишханишвили

Родилась 11 мая 1977 года в Чернигове в семье отца-грузина Эдварда Ишханишвили и матери-украинки Надежды Александровны. Девочка с 4 до 12 лет при музыкальной школе пела в ансамбле "Полесские колокольчики", а после семья переехала в Москву.

Изольда Ишханишвили в детстве

В столице страны-террористки 14-летняя Изольда поступила в Детский театр эстрады, где встретила своих будущих коллег по сцене и участниц группы "Лицей" Елену Перову и Анастасию Макаревич. С созданием коллектива помог отчиму последней, продюсер Алексей Макаревич (умер в 2014 году).

Первый состав группы "Лицей": Елена Перова, Анастасия Макаревич и Изольда Ишханишвили

Спустя 10 лет сцены Ишханишвили решает покинуть группу из-за семьи. Известно, что певица была замужем за российским бизнесменом Дмитрием Десятниковым. В марте 2012 году у пары появился сын Эдвард. По слухам, супруги недавно как развелись.

"Рублевская жена" Изольда и Дмитрий Десятников

Певица с сыном Эдвардом

Где сейчас Изольда Ишханишвили

Сейчас исполнительнице 46 лет. Будучи в браке, она перебралась из России в Швейцарию, однако в последнее время ее часто можно увидеть на светских мероприятиях именно в Москве. По ее словам, она очень любит столицу страны, которая напала на ее родину.

"Сейчас я, конечно, больше времени провожу в России. Меня Швейцария не очень привлекает, поэтому и вернулась. Там хорошо отдыхать, а жить все-таки мне нравится здесь. Я очень люблю Москву!", — сказала в одном из интервью Ишханишвили. Она также любит позировать с путинистами, как, к примеру, Жераром Депардье.

Ишханишвили с французским актером и любимчиком Путина

Кстати, в 2018 году экс-участница "Лицея" поздравила Сергея Собянина с переизбранием в мэри Москвы. Она хвасталась фото с инаугурации лизоблюда диктатора Путина.

Ранее мы писали, что родом из Украины певец Сергей Захаров. В 2019 году он умер, а расположена могила Захарова неподалеку от Санкт-Петербурга.