"Разве что россияне присоединятся": Потап за границей рассмешил украинцев неожиданным кастингом в популярную группу

Лишь на днях артиста уличили в исполнении русскоязычных песен

Осевший в Европе украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), покинувший Украину во время войны с Россией, объявил о кастинге в популярный бэнд. Речь идет о группе MOZGI.

Сейчас муж певицы Насти Каменских, которая остается в Украине и продолжает давать концерты, живет в Испании. Недавно он сменил свой сценический псевдоним на Slavic Balagan ("Славик Балаган") и открыл офис Mozgi International в Барселоне.

7 февраля Алексей Потапенко рассказал на английском языке, что ищет новые таланты. "Кастинг В MOZGI BAND открыт! Хотите попасть в самую энергичную и неудержимую музыкальную команду? Мечтаете выступать на больших сценах, зажигать публику и быть в центре событий? Вот ваш шанс! Объявляем кастинг в MOZGI BAND!", — огласил продюсер.

Украинцы в комментариях безжалостно отозвались о новой инициативе сбежавшего артиста. Дело в том, что на третий год полномасштабной войны с РФ Потапенко продолжает выступать хоть и со старыми, но русскоязычными песнями. Это в то время, когда о важности в Украине украинского родного языка говорят не только государственные институты, но и напоминают многие отечественные артисты.

Лишь на днях Потап попал под раздачу за исполнение русских песен в Мексике. Среди композиций прозвучал русскоязычный трек группы Mozgi "Атятя", а также хит дуэта "Потап и Настя" – "Не пара". Каменских на сцене в тот день не было.

Во что пишут люди:

"Ёпта… прям интересно, кто же покупает билеты на твои концерты"

"Это уже снизу постучали или пробили и унесли?"

"Ужас"

"Интересно для кого он это? Или уже украинский забыл"

"Просто на английском? Думаете к вам пойдут иностранцы? Не смешите, к вам теперь разве что россияне присоединятся"

Ранее сообщалось, что Потап может вернуться в Украину с концертами. Также "Телеграф" писал, как выглядит дом, где Потап и Настя Каменских жили до войны.