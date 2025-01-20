Итальянский стиль и двойной забор: как выглядит роскошный особняк, где Потап и Каменских жили до войны

Пара приобрела себе дом в отдельном коттеджном городке

Многие украинские знаменитости предпочитают жить вдали от городской суеты, поэтому приобрели себе недвижимость под Киевом. София Ротару, например, живет в особняке в поселке Пятихатки, а певица Настя Каменских и Потап купили себе шикарный дом в элитном поселке Романков.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит поместье звездного семейства, в котором они жили вместе до начала войны. Сейчас Потап живет за границей.

Как выглядит особняк Насти Каменских и Потапа

Рэпер Потап приобрел дом в элитном поселке Романков, что неподалеку от Конча-Заспы до свадьбы с Каменских, еще в 2017 году. Именно на территории особняка, когда он находился еще на стадии строительства, певец сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.

Где жили Потап и Настя до войны Фото: strana.ua

После свадьбы они стали обустраивать свое гнездышко. Двухэтажный дом Потапа и Насти построен в итальянском стиле с необработанного кирпича и спрятан за 2 заборами. Он расположен в коттеджном городке "Солнечная долина" и попасть на его территорию посторонним нельзя, поскольку по всему периметру ведется видеонаблюдение, на въезде стоит шлагбаум и ходит патруль частной охраны.

Потап и Настя приобрели дом в поселке Романков

На территории особняка звездной пары, которая живет по соседству с Юрием Горбуновым и Катериной Осадчей, находится застекленная терраса, домик для барбекю, бассейн и лаундж-зона.

Как выглядит особняк Потапа и Насти под Киевом

Дом Потапа и Насти выполнен в итальянском стиле

И Потап, и Настя часто делились на своей странице в Instagram фотографиями, сделанными как внутри, так и снаружи своего гнездышка. Интерьер дома выполнен в светлых тонах. На первом этаже дома находится кухня, столовая, гостиная и комната для занятий спортом. На втором этаже у пары расположена большая спальня, ванная комната и гардеробная.

Настя Каменских в своем доме

Интерьер дома Потапа и Насти выполнен в светлых тонах

Известно, что стоимость домов в элитном поселке Романков составляет несколько десятков миллионов гривен. На территории этого поселка есть частный детский сад, озеро, ресторан, поле для футбола, а также тропа здоровья в сосновом лесу.

Поселок, где жили Потап и Настя до войны, усиленно охраняется

"Телеграф" писал ранее, как в сети отреагировали на слухи о возвращении Потапа в Украину. Говорят, что у рэпера возникли проблемы с деньгами, поэтому сейчас он ищет новые источники финансирования.