Чемпионка мира с выразительной внешностью: как выглядит мама сбежавшего от войны Потапа и что о ней известно (фото)

На публике мама известного артиста появляется редко

Популярный украинский исполнитель Потап находится сейчас за границей и экспериментирует со внешностью, а его мама, судя по всему, осталась в Киеве. С самым дорогим в жизни человеком артист на публичных мероприятиях появлялся редко, но время от времени публиковал с ней фотографии в социальных сетях.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о маме рэпера Потапа. Оказывается, что Людмила Потапенко может похвастаться не только выразительной внешностью, но и значительными успехами в спорте.

Как выглядит мама Потапа и чем она известна

Людмиле Потапенко сейчас 66 лет, но она выглядит младше своего возраста. Мама известного рэпера имеет светлые длинные волосы и тщательно следит за своей фигурой и стилем. Многие пользователи в сети отмечали, что Потап с мамой очень похожи и она обладает "цветущим" внешним видом.

Мама Потапа вместе с внуком

Своим "секретом красоты" Людмила называет спорт, ведь в этом направлении она достигла значительных высот. Мама Потапа является Мастером спорта Советского Союза по подводному плаванию, а также Чемпионкой мира по эстафетному плаванию. До последнего она работала тренером, передавая юным спортсменам свой опыт.

Мама Потапа является Чемпионкой мира по эстафетному плаванию

Потапу с детства также прививали любовь к плаванию и он достиг Мастера спорта по водному поло. Также артист получил высшее образование по специальности "учитель физкультуры".

Потап вместе с мамой Людмилой

Весной этого года Потап посвятил своей маме песню под названием "Мама", которую написал давно, но только недавно решил ее представить публично. Он признался, что гордится своей мамой, поскольку ее знают не только в Украине, но и за пределами страны и помнят ее спортивные достижения.

Потап вместе с родителями, Фото: Viva

В начале войны Потап выехал за границу, он занимается проектами в Европе, ОАЭ и США. Его мама, которая является коренной киевлянкой, судя по всему, осталась в Украине. Артист отмечал, что находится с мамой в близких отношениях и часто с ней созванивается. Еще до начала полномасштабного вторжения она часто отправлялась на курорты за границу вместе с сыном, невесткой Настей Каменских и ее мамой Лидией.

Потап вместе с мамой, женой и свекровью

"Телеграф" писал ранее, что Потап показал письмо от поклонницы на русском языке. Она поблагодарила рэпера за творчество и попросила автограф.