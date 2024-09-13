Чемпіонка світу з виразною зовнішністю: як виглядає мама Потапа, який втік від війни і що про неї відомо (фото)
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На публіці мати відомого артиста з’являється рідко
Популярний український виконавець Потап перебуває зараз за кордоном і експериментує із зовнішністю, а його мама, судячи з усього, залишилася в Києві. З найдорожчою людиною артист на публічних заходах з’являвся рідко, але час від часу публікував з нею фотографії в соціальних мережах.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про маму репера Потапа. Виявляється, що Людмила Потапенко може похвалитися не лише виразною зовнішністю, а й значними успіхами у спорті.
Як виглядає мати Потапа і чим вона відома
Людмилі Потапенко зараз 66 років, але вона виглядає молодшою за свій вік. Мама відомого репера має світле довге волосся і ретельно стежить за своєю фігурою та стилем. Багато користувачів в мережі відзначали, що Потап з мамою дуже схожі й вона має "квітучий" зовнішній вигляд.
Своїм "секретом краси" Людмила називає спорт, адже у цьому напрямі вона досягла значних висот. Мама Потапа є Майстром спорту Радянського Союзу з підводного плавання, а також Чемпіонкою світу з естафетного плавання. До останнього вона працювала тренером, передаючи молодим спортсменам свій досвід.
Потапу з дитинства також прищеплювали любов до плавання і він досяг Майстра спорту з водного поло. Також артист здобув вищу освіту за спеціальністю "вчитель фізкультури".
Навесні цього року Потап присвятив своїй мамі пісню під назвою "Мама", яку написав давно, але нещодавно вирішив її представити публічно. Він зізнався, що пишається своєю мамою, оскільки її знають не лише в Україні, а й за межами країни та пам’ятають її спортивні досягнення.
На початку війни Потап виїхав за кордон, займається проєктами в Європі, ОАЕ та США. Його мама, яка є корінною киянкою, судячи з усього, залишилася в Україні. Артист зазначав, що перебуває з мамою у близьких стосунках і часто з нею говорить по телефону. Ще до початку повномасштабного вторгнення вона часто вирушала на курорти за кордон разом із сином, невісткою Настею Каменською та її мамою Лідією.
"Телеграф" писав раніше, що Потап показав листа від прихильниці російською мовою. Вона подякувала реперу за творчість і попросила автограф.