"Я им не советую…": Даниэль Салем, который служит в ВСУ, сделал заявление про Потапа и Влада Яму (видео)

Военный и шоумен поделился своим мнением относительно мужчин, которые выехали из Украины

Известный украинский ресторатор, шоумен и телеведущий Даниэль Салем, который сейчас служит в Вооруженных Силах Украины, поделился своим мнением относительно тех мужчин, которые выехали за границу во время войны. Упомянул он и Потапа с Владом Ямой, которые также уехали из Украины.

В комментарии журналистке "Люкс ФМ" Даниэль Салем заявил, что не пожал бы руку ни Потапу, ни Владу Яме, если бы вдруг они вернулись в Киев и встретились на его пути. Шоумен и военный не стал уточнять, что мог бы с ними сделать, однако всем своим видом намекнул, что звездам-беглецам было бы несладко.

"Нет, не пожму руку, это 100 процентов. А если попробуют со мной заговорить… я им не советую", — сказал Даниэль Салем.

При этом он уточнил, что речь идет конкретно о Потапе и Яме, о которых у него спрашивала журналистка. А относительно других мужчин, которые выехали из Украины, то он абсолютно спокойно к этому относится.

"Мы не знаем историю каждого человека, вот честно. Я против того, чтобы украинцы говорили плохо об украинцах, вообще. А вот если говорить про Потапа, для меня это странная история, поэтому я отреагировал так — конкретно на имя. А если мы говорим о других пацанах, ну если они уехали, ну наверное так лучше, пусть не мешают", — прокомментировал звездный военнослужащий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 9-летняя дочь воина ВСУ Даниэля Салема удивила выбором профессии. Может пойти по стопам отца.