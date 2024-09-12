"Я їм не раджу…": Даніель Салем, який служить в ЗСУ, зробив заяву про Потапа та Влада Яму (відео)

Військовий та шоумен поділився своєю думкою щодо чоловіків, які виїхали з України

Відомий український ресторатор, шоумен та телеведучий Даніель Салем, який нині служить у Збройних Силах України, поділився своєю думкою щодо тих чоловіків, які виїхали за кордон під час війни. Згадав він і про Потапа з Владом Ямою, які також виїхали з України.

У коментарі журналістці "Люкс ФМ" Даніель Салем заявив, що не потиснув би руку ні Потапу, ні Владу Ямі, якби вони раптом повернулися до Києва і зустрілися на його шляху. Шоумен і військовий не став уточнювати, що міг би з ними зробити, проте всім своїм виглядом натякнув, що зіркам-втікачам було б непереливки.

"Ні, не потисну руку, це 100 відсотків. А якщо спробують зі мною заговорити... я їм не раджу", — сказав Даніель Салем.

При цьому він уточнив, що йдеться конкретно про Потапа та Яму, про яких у нього запитувала журналістка. А щодо інших чоловіків, які виїхали з України, то він абсолютно спокійно ставиться до цього.

"Ми не знаємо історію кожної людини, ось чесно. Я проти того, щоб українці говорили погано про українців, взагалі. А от якщо говорити про Потапа, для мене це дивна історія, тому я відреагував так — конкретно на ім’я. А якщо ми говоримо про інших пацанів, ну якщо вони поїхали, ну, напевно, так краще, хай не заважають", — прокоментував зірковий військовослужбовець.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 9-річна дочка воїна ЗСУ Даніеля Салема здивувала вибором професії. Може піти стопами батька.