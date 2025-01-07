"На передовую": как в сети отреагировали на слухи о возвращении Потапа в Украину

Исполнитель мечтает о возобновлении карьеры в Украине

Украинский рэпер и продюсер Потап вызывает возмущение у украинцев, в том числе из-за того, что находится за границей во время полномасштабной войны России против Украины. Хотя кум рэпера, известный телеведущий Юрий Горбунов, не осуждает его.

На днях стало известно, что Потап планирует вернуться в Украину. Говорят, что у рэпера возникли проблемы с деньгами, поэтому сейчас он ищет новые источники финансирования. Есть слухи, что Потап предлагал создать песни исполнительницы Анне Буткевич, чтобы заработать. Также он ищет новую команду, чтобы "отбелить" репутацию и хочет провести в Украине концерт.

Новость о возвращении певца возмутила некоторых украинцев. Люди критикуют Потапа за то, что он покинул страну в сложное для нее время и упрекают, что его интересуют только деньги. Пользователи сети призывают артиста не возвращаться на родину и дальше сидеть за границей. Также ему советуют пойти на фронт.

"Что, чмо, за бугром хорошо, а домой хочется? Тебе уже никто не поверит, ты свою морду показал".

"Бронь уже сделал себе?".

"Держись, чмо, как-нибудь может выживешь в тех невыносимых испанских условиях, на теплых пляжах с бокалом дешевого "пойла" 15-й выдержки".

"Привезет 1,5 дрона на ВСУ и станет дальше любимцем публики".

"Неужели кто-нибудь пойдет на него?".

"Кому он здесь интересен и нужен ли он в Украине? Что, крысы, убежали, а сейчас, поняв, что не такие уж гениальные и талантливые, что деньги не зарабатываются, как когда-то в Украине, хотят повторить выйти на сцену!".

"На передовую!".

В начале полномасштабного вторжения россиян Потап находился в Испании. В первый раз он вернулся в Украину в сентябре 2022 года. Он оскандалился, в частности, заявлением о вступлении в терроборону заочно, куда его записал отец, треком "Волонтер" и времяпрепровождением с россиянами в Дубае. Сейчас рэппер большинство времени проводит за границей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой была карьера Потапа в группе "ВУЗВ". Там он исполнял треки на украинском языке.