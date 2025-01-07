"На передову": як у мережі відреагували на чутки про повернення Потапа в Україну

Виконавець мріє про відновлення кар'єри в Україні

Український репер і продюсер Потап викликає обурення в українців, зокрема через те, що перебуває за кордоном під час повномасштабної війни Росії проти України. Хоча кум репера, відомий телеведучий Юрій Горбунов, не засуджує його.

Днями стало відомо про те, що Потап планує повернутися в Україну. Подейкують, що у репера виникли проблеми з грошима, тому зараз він шукає нові джерела фінансування. Є чутки, що Потап пропонував створити пісні виконавиці Анні Буткевич, щоб заробити. Також він шукає нову команду, щоб "відбілити" репутацію і хоче провести в Україні концерт.

Новина про повернення співака обурила деяких українців. Люди критикують Потапа за те, що він покинув країну у складний для неї час і закидають, що його цікавлять лише гроші. Користувачі мережі закликають артиста не повертатися на батьківщину й далі сидіти за кордоном.

"Шо, чмо, за бугром добре, а додому хочеться? Тобі вже ніхто не повірить, ти свою морду показав".

"Бронь вже зробив собі?".

"Тримайся, чмо, якось може виживеш в тих нестерпних іспанських умовах, на теплих пляжах з келихом дешевого "пійла" 15-ої витримки".

"Привезе 1,5 дрона на ЗСУ і стане далі улюбленцем публіки".

"Невже хтось піде на нього?".

"Кому він тут цікавий і чи потрібний він в Україні? Що, щуряки, повтікали, а зараз, зрозумівши, що не такі вже геніальні і талановиті, що грошенята не заробляються, як колись в Україні, хочуть повторити вийти на сцену!".

"На передову!".

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення росіян Потап перебував в Іспанії. Уперше він повернувся в Україну у вересні 2022 року. Він оскандалився, зокрема заявою про вступ у тероборону заочно, куди його записав батько, треком "Волонтер" і проведенням часу з росіянами в Дубаї. Зараз репер більшість часу проводить за кордоном.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою була карʼєра Потапа в гурті "ВУЗВ". Там він виконував треки українською мовою.