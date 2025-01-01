"Мені не образливо": Горбунов розповів про стосунки з кумом Потапом, який втік за кордон

Горбунов наголосив, що не має права когось засуджувати

Відомий український телеведучий Юрій Горбунов висловився про свого кума Потапа, а також Влада Яму, які на початку повномасштабної війни втекли за кордон і там розвивають свою кар’єру. Шоумен зазначив, що всі ми дорослі люди, і кожен розуміє наслідки свого вчинку.

Про це телеведучий заявив в інтерв’ю програми "Наодинці". Юрій Горбунов наголосив, що не має права когось засуджувати.

Чи спілкується Юрій Горбунов із Потапом

Популярний телеведучий Юрій Горбунов, який разом із сім’єю залишається в Україні та підтримує українську армію, організовуючи регулярні збори, відповів, чи спілкується з Потапом. З Олексієм Потапенком їх пов’язують не лише приятельські стосунки, музичний продюсер є хрещеним батьком Івана – старшого сина Юрія та Катерини.

В інтерв’ю Горбунов зазначив, що йому не образливо за те, що Потап, який виїхав на початку війни за кордон, у соціальних мережах не підтримує збори на ЗСУ. Телеведучий вважає, що не має права його за це звинувачувати чи критикувати, бо кожен сам відповідає за свої вчинки.

Юрій Горбунов розповів про кума Потапа

Горбунов наголосив, що їхні стосунки з Потапом не змінилися, вони давно не бачилися і не чулися, але іноді зідзвонюються. На святого Миколая хрещенику Настя Каменських передала подарунки, особисто вони не бачилися з нею, хоч живуть по сусідству, але презенти Івану вони передали.

Щодо Влада Ями, то Горбунов зазначив, що востаннє бачив його ще до початку повномасштабної війни, потім він виїхав до США. Телеведучий зазначив, що у кожного своя правда, жодних порад танцюристу він не давав і не збирається давати, оскільки кожен сам вирішує, як йому діяти за тих чи інших обставин.

"Телеграф" писав раніше, що Потап вразив кардинальною зміною іміджу. У мережі почали жартувати, що він маскується від ТЦК.