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"Мне не обидно": Горбунов рассказал об отношениях с кумом Потапом, сбежавшим за границу

Автор
Катерина Любимова
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Автор
Юрий Горбунов рассказал о куме Потапе
Юрий Горбунов рассказал о куме Потапе. Фото Колаж Телеграфу

Горбунов подчеркнул, что не имеет права кого-то осуждать

Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов высказался о своем куме Потапе, а также Владе Яме, которые в начале полномасштабной войны сбежали за границу и там развивают свою карьеру. Шоумен отметил, что все мы взрослые люди и каждый понимает последствия своего поступка.

Об этом телеведущий заявил в интервью программы "Наодинці". Юрий Горбунов отметил, что не имеет права кого-то осуждать.

Общается ли Юрий Горбунов с Потапом

Популярный телеведущий Юрий Горбунов, который вместе с семьей остается в Украине и поддерживает украинскую армию, организовывая регулярные сборы, ответил, общается ли с Потапом. С Алексеем Потапенко их связывают не только приятельские отношения, музыкальный продюсер является крестным отцом Ивана — старшего сына Юрия и Катерины.

В интервью Горбунов отметил, что ему не обидно за то, что Потап, который выехал в начале войны за границу, в социальных сетях не поддерживает сборы на ВСУ. Телеведущий считает, что не имеет права его за это обвинять или критиковать, потому что каждый сам несет ответственность за свои поступки.

Юрий Горбунов и Потап
Юрий Горбунов рассказал о куме Потапе

Горбунов подчеркнул, что их отношения с Потапом не изменились, они давно не виделись и не слышались, но иногда созваниваются. На святого Николая крестнику Настя Каменских передала подарки, лично они не виделись с ней, хотя живут по соседству, но презенты Ивану они передали.

Что касается Влада Ямы, то Горбунов отметил, что в последний раз видел его еще до начала полномасштабной войны, потом он выехал в США. Телеведущий отметил, что у каждого своя правда, никаких советов танцору он не давал и не собирается давать, поскольку каждый сам решает, как ему действовать в тех или иных обстоятельствах.

"Телеграф" писал ранее, что Потап поразил кардинальной сменой имиджа. В сети начали шутить, что он маскируется от ТЦК.

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#Потап #Влад Яма #Юрий Горбунов