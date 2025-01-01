"Мне не обидно": Горбунов рассказал об отношениях с кумом Потапом, сбежавшим за границу

Горбунов подчеркнул, что не имеет права кого-то осуждать

Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов высказался о своем куме Потапе, а также Владе Яме, которые в начале полномасштабной войны сбежали за границу и там развивают свою карьеру. Шоумен отметил, что все мы взрослые люди и каждый понимает последствия своего поступка.

Об этом телеведущий заявил в интервью программы "Наодинці". Юрий Горбунов отметил, что не имеет права кого-то осуждать.

Общается ли Юрий Горбунов с Потапом

Популярный телеведущий Юрий Горбунов, который вместе с семьей остается в Украине и поддерживает украинскую армию, организовывая регулярные сборы, ответил, общается ли с Потапом. С Алексеем Потапенко их связывают не только приятельские отношения, музыкальный продюсер является крестным отцом Ивана — старшего сына Юрия и Катерины.

В интервью Горбунов отметил, что ему не обидно за то, что Потап, который выехал в начале войны за границу, в социальных сетях не поддерживает сборы на ВСУ. Телеведущий считает, что не имеет права его за это обвинять или критиковать, потому что каждый сам несет ответственность за свои поступки.

Юрий Горбунов рассказал о куме Потапе

Горбунов подчеркнул, что их отношения с Потапом не изменились, они давно не виделись и не слышались, но иногда созваниваются. На святого Николая крестнику Настя Каменских передала подарки, лично они не виделись с ней, хотя живут по соседству, но презенты Ивану они передали.

Что касается Влада Ямы, то Горбунов отметил, что в последний раз видел его еще до начала полномасштабной войны, потом он выехал в США. Телеведущий отметил, что у каждого своя правда, никаких советов танцору он не давал и не собирается давать, поскольку каждый сам решает, как ему действовать в тех или иных обстоятельствах.

"Телеграф" писал ранее, что Потап поразил кардинальной сменой имиджа. В сети начали шутить, что он маскируется от ТЦК.