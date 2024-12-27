Насколько важно быть осторожными в своих высказываниях и действиях во время войны

Украинский шоу-бизнес — это не только музыкальные и кино-премьеры, звездные мероприятия и яркие улыбки перед объективами. В 2024 году он столкнулся с рядом скандалов, которые разочаровали многих украинцев.

От толерования пропагандисткой русской культуры до бегства известных блогеров из Украины — "Телеграф" вспомнил о самых громких разочарованиях среди звезд в 2024 году.

Бегство блогеров из-за скандальных заявлений

Украинский блогер Александр Волошин покинул Украину в начале 2024 года. После ракетной атаки 8 июля на "Охматдет", мужчина записал в сторис Инстаграма, что пора "играть по правилам России" и согласиться на переговоры. За это его жестко захейтили в соцсетях и даже внесли в базу "Миротворец".

Позже у подписчиков появилось подозрение, что деньги, которые собирал Волошин для пострадавшей детской больницы, он украл. Через несколько дней мужчина записал видео из Польши, где заявил, что сбежал из Украины из-за большого количества хейта. Он осудил "систему" и обвинил во всем власть. Сейчас он находится в Таиланде.

Блогерша Таня Пренткович и ее муж Андрей Гонковский также приняли решение покинуть Украину после скандала с отдыхом на Мальдивах. В январе 2024 года Гонковский выехал из Украины в Польшу, заявив, что едет как волонтер. Однако позже выяснилось, что он отдыхал на Мальдивах с Пренткович и детьми. По мнению самой блогерши, ей с мужем "можно" выезжать на дорогие курорты, ведь они "делают много хорошего".

После этого пара заявила, что столкнулась с критикой со стороны общественности и якобы с угрозами. В марте 2024 года Гонковский сообщил, что семья приняла решение переехать за границу из-за угроз и опасений за безопасность. Сейчас они живут в Португалии, а вопрос, как в военное время мужчина выехал из Украины, остается открытым.

Ссора с Ефросининой, мат и поцелуй с мальчиком

Украинская певица Кристина Соловий в 2024 году не раз становилась центром общественного внимания из-за различных инцидентов. В мартовском интервью с телеведущей Машей Ефросининой Соловий обвинила некоторых украинских артистов, включая и саму Ефросинину, в создании "русского мира" в Украине и что на их руках кровь украинцев. Разговор перерос в острый спор. Позднее певица пояснила, что ее критика касалась исключительно публичных личностей, продолжавших работать с Россией после 2014 года.

В июле во время концерта в Черноморске Соловий использовала нецензурное выражение в адрес старого названия города (Ильичевск), назвав его "полной х*йней". Это очень обидело местных жителей, а сам инцидент привлек внимание правоохранительных органов, и на певицу был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Однако суд признал отсутствие состава правонарушения и закрыл дело.

В октябре 31-летняя певица поцеловала маленького мальчика в губы. В интернете по этому поводу разгорелась целая баталия. Некоторые украинцы выразили недовольство по поводу поцелуя с чужим и несовершеннолетним ребенком.

Тусовка под путинистов и их русскую музыку

Некоторые украинские артисты вернулись к исполнению песен на русском языке, как Светлана Лобода, Верка Сердючка, певица Луна. На этом фоне больше всего разочаровал своих поклонников актер Тарас Цымбалюк, который в соцсетях призывал отказаться от всего русского и лелеять родную украинскую культуру.

В июле звезда "Поймать Кайдаша" оказался в центре скандала из-за вечеринки с блогершей Анной Алхим, на которой звучала российская музыка. На тусовке звучали песни российских исполнителей, таких как "Руки Вверх", Hi-Fi, Сергея Мазаева и Земфиры. Некоторые из артистов открыто заявляют о поддержке войны против Украины. На Цымбалюка, который считался проукраинским, навалился хейт общественности. Позже актер признал свою ошибку в вопросе российского контента, назвав ее "грубым про*бом".

Олег Винник и его неудавшийся концерт

С момента начала полномасштабной войны в Украине певец полностью исчез из публичного пространства. Известно было лишь, что он находится в Германии. По словам продюсера Александра Горбенко, Винник пересек границу "в багажнике автомобиля".

Неожиданно, однако в декабре 2024 года певец анонсировал концерт в Варшаве, но позже разочаровал поклонников, когда перенес его на апрель 2025 года, поскольку на мероприятие в Польше из 1200 доступных мест было продано менее 100.

"Квартал 95" без Крыма

Студия "Квартал 95" часто попадает в скандалы во время российско-украинской войны как из-за неуместных шуток о переселенцах, так и несостыковок по прохождению военной службы актерами юмористического коллектива. Недавно кварталовцы попали в неприятную ситуацию с отсутствием Крыма на карте Украины.

10 декабря был опубликован анонс новогоднего шоу "Вечерний квартал", которое будет транслироваться на канале "1+1 Украина" 31 декабря. На видео была изображена карта Украины без Крыма. Позднее "Квартал 95" выпустил новое видео, уже с прорисованным полуостровом и заявил, что "зрада отменяется".

Кварталовцы показали Украину без Крыма

"Увеличили контрастность, чтобы Крым увидели все, у кого резко "ухудшилось зрение". Мы не офтальмологи, но между "почти не видно" и "нет" есть разница, как и между лидерами мнений и искателями предательства", — говорится в сообщении.

Украинцы в соцсетях негодовали и заявляли, что студия могла бы просто извиниться за ошибку. Позже за кварталевцев это сделала пресс-служба "1+1".

"Крым был, есть и будет оставаться украинским на наших картах и ​​наших сердцах. К сожалению, из-за применения визуальных эффектов в предыдущей версии проморолика очертания Крыма могли быть нечеткими. Спасибо за бдительность нашим зрителям и подписчикам, которые заметили это. Обновленная версия ролика не оставляет сомнений в наличии украинского Крыма на карте", — объяснили в пресс-службе вещателя.

Ранее в скандал попал известный украинский кулинар, который отснял в Лавре кулинарное шоу. "Телеграф" разбирался, можно ли было Евгению Клопотенко готовить в церкви.