Певица Луна отказалась писать песни на украинском языке и угодила в скандал

Артистка говорит, что на такое решение ее подтолкнула беременность

Бывшая жена и подопечная продюсера Юрия Бардаша Луна заявила, что будет писать песни на русском языке, чем вызвала шквал критики. А чтобы избежать хейта, певица решила на время исчезнуть из соцсетей, взяв так называемую "паузу на реальную жизнь". Ранее "Телеграф" писал о том, что Monatik был против перевода своих песен на украинский.

Об этом она сообщила в InstaStories. Артистка заявила, что в дальнейшем ее творчество будет русскоязычным. Хотя с первых дней войны она, как и многие, перешла на украинский язык и еще 4-го января писала в своем Insyagram по-украински, а также в мае 2023 года выпустила альбом в который вошли песни исключительно на украинском языке.

"Продолжаю писать лирику и песни на русском языке. Знаете, для таких людей, как я – мнимый запрет вызывает еще большее желание остаться честным с собой и со своим искусством! Я так вижу, так чувствую. Пытаюсь, как могу ощутить язык и найти в нем свое место, но никогда не захочу и не смогу запретить себе творить так, как я вижу… Потому что я пишу песни не для признания или одобрения кем-либо… Я пишу песни, чтобы освободить свою душу. Таких артистов на рынке мало, многие хотят понравиться, попасть в тренд, в новостной дайджест или избежать хейта. Удивительно. Но именно беременность помогла мне услышать себя. А значит, моя интуиция снова меня не подвела, и я все правильно придумала, как всегда. Хотя люди разное говорили также, как всегда… Все, иду на паузу в реальную жизнь", — написала Луна.

Это не первый скандал вспыхнувший вокруг певицы во время войны. В прошлом году ее захейтили за исполнение на концерте собственной песни "Пальмира", которую называют неофициальным гимном ЧВК "Вагнер".

При этом Бардаш назвал свою бывшую жену "нацисткой" за то, что она поддерживает Украину.