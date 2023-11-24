Байрак, Бардаш и Лорак: где сейчас и чем занимаются звезды, променявшие Украину на Россию
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Многие украинские артисты реализуют свои амбиции в России
Многие украинские знаменитости после полномасштабного вторжения продолжили жить и работать в России, поддерживая кремлевский режим, который проводит агрессивную политику в нашем государстве. Звезд не пунает война и критика украинского народа.
"Телеграф" собрал самых известных артистов-предателей, начинавших свой творческий путь в Украине. Они активно работают для российской аудитории и платят налоги в кремлевский карман.
Таисия Повалий
Певица Таисия Повалий давно стала неотъемлемой частью российской эстрады. После 24 февраля 2022 года знаменитость не покинула страну-агрессорку, а наоборот – стала открыто говорить о поддержке путина, а 24 августа 2023 года звезда, когда-то очень популярной и уважаемой в Украине, получила российское гражданство.
Наташа Королева
Уроженка Украины еще в 90-е годы избрала свой творческий путь в России. Сначала знаменитость молчала о войне в Украине. А впоследствии заявила, что ее муж Тарзан пополнит ряды российских войск, в случае необходимости.
Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак работает на российской сцене с 2014 года. Артистка обходит тему войны в Украине и хранит молчание. Ани Лорак часто осуждают в Украине и ее молчание расценивают как поддержку путинского режима.
Анна Трубецкая
Артистка, участвовавшая в шоу "Голос страны" и "Х-фактор" Анна Трубецкая недавно рассказывала, что Тина Кароль и Настя Каменских являются ее кумирами. Молодые звезды исполняли песни украинских знаменитостей, вдруг после 22 февраля 2022 года она начала строить творческие планы в России. Трубецкая оперативно появилась на пропагандистских каналах страны-агрессорки. Она подпевает Николаю Баскову и Ларисе Долиной.
Оксана Байрак
Оксана Байрак была очень популярна в Украине, однако все украинское ей было чужим. Когда началось полномасштабное вторжение, знаменитость находилась в Одессе. Байрак собрала свои вещи и уехала в Москву. Интересно, что теперь артистка поддерживает путина, бомбящего ее родину.
"Кролики" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко
Известный дуэт юмористов уже давно выступает в России, а полномасштабное вторжение страны-агрессорки отнюдь не изменило планы артистов. Интересно, что они до сих пор радуют российскую публику, но недавно присутствовали на похоронах Нины Матвиеко.
Юрий Бардаш
После полномасштабного вторжения продюсер Юрий Бардаш сбежал в Россию. Он заявил, что вернется в Украину после того, как российские оккупанты завоюют Киев. Знаменитость заверил, что в скором времени получит российское гражданство.
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