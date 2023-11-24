Байрак, Бардаш и Лорак: где сейчас и чем занимаются звезды, променявшие Украину на Россию

Многие украинские артисты реализуют свои амбиции в России

Многие украинские знаменитости после полномасштабного вторжения продолжили жить и работать в России, поддерживая кремлевский режим, который проводит агрессивную политику в нашем государстве. Звезд не пунает война и критика украинского народа.

"Телеграф" собрал самых известных артистов-предателей, начинавших свой творческий путь в Украине. Они активно работают для российской аудитории и платят налоги в кремлевский карман.

Таисия Повалий

Певица Таисия Повалий давно стала неотъемлемой частью российской эстрады. После 24 февраля 2022 года знаменитость не покинула страну-агрессорку, а наоборот – стала открыто говорить о поддержке путина, а 24 августа 2023 года звезда, когда-то очень популярной и уважаемой в Украине, получила российское гражданство.

Повалий исполнила "Пісню про рушник" для россиян

Наташа Королева

Уроженка Украины еще в 90-е годы избрала свой творческий путь в России. Сначала знаменитость молчала о войне в Украине. А впоследствии заявила, что ее муж Тарзан пополнит ряды российских войск, в случае необходимости.

Муж Королевой является сторонником путина

Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак работает на российской сцене с 2014 года. Артистка обходит тему войны в Украине и хранит молчание. Ани Лорак часто осуждают в Украине и ее молчание расценивают как поддержку путинского режима.

Лорак давно живет в россии

Анна Трубецкая

Артистка, участвовавшая в шоу "Голос страны" и "Х-фактор" Анна Трубецкая недавно рассказывала, что Тина Кароль и Настя Каменских являются ее кумирами. Молодые звезды исполняли песни украинских знаменитостей, вдруг после 22 февраля 2022 года она начала строить творческие планы в России. Трубецкая оперативно появилась на пропагандистских каналах страны-агрессорки. Она подпевает Николаю Баскову и Ларисе Долиной.

Трубецкая восхищалась Тиной Кароль

Оксана Байрак

Оксана Байрак была очень популярна в Украине, однако все украинское ей было чужим. Когда началось полномасштабное вторжение, знаменитость находилась в Одессе. Байрак собрала свои вещи и уехала в Москву. Интересно, что теперь артистка поддерживает путина, бомбящего ее родину.

Байрак давно открестилась от украинцев

"Кролики" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко

Известный дуэт юмористов уже давно выступает в России, а полномасштабное вторжение страны-агрессорки отнюдь не изменило планы артистов. Интересно, что они до сих пор радуют российскую публику, но недавно присутствовали на похоронах Нины Матвиеко.

"Кролики" недавно приезжали в Украину

Юрий Бардаш

После полномасштабного вторжения продюсер Юрий Бардаш сбежал в Россию. Он заявил, что вернется в Украину после того, как российские оккупанты завоюют Киев. Знаменитость заверил, что в скором времени получит российское гражданство.

Бардаш мечтает об оккупации россиянами Киева

Ранее "Телеграф" писал, что звезда "Последнего москаля" вспомнила свою жизнь в Украине. Галина Безрук выступает в театрах России.