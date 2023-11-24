Звезда "Останнього москаля", молчащая о войне, внезапно вспомнила о жизни в Украине

Актриса не высказывает свои мысли по поводу войны в Украине, а также продолжает работать в Москве

Многие украинские звезды эмоционально реагируют на агрессивную политику кремля в Украине, потому что это коснулось их родных и друзей. Другие же артисты, у которых есть украинские корни, но это не мешает им работать в России, часто хранят молчание и игнорируют информацию о войне.

В частности, известная актриса родом из Краматорска Галина Безрук, которая стала известной в Украине благодаря сериалам "Слуга народа", "Будиночок на щастя", "Останній москаль", долгое время не отзывалась. А теперь неожиданно начала ностальгировать по прошлому на своей странице в Instagram.

Безрук вспомнила "другую реальность" — времена, когда она была причастна к одному из украинских проектов.

На своей странице в Instagram актриса разместила фрагмент из сериала "Останній москаль", где играла одну из ключевых ролей.

Пост Галины Безрук

На кадрах также виден игравший "москаля" украинский актер Владимир Горянский и российский актер Игорь Скрипко.

"Это было в какой-то совершенно другой реальности… Но я всегда буду благодарна тому времени за то, что подарил мне Игоря Скрипко", – написала Безрук.

"Венок – неизменный атрибут нашей истории", — считает Галина

На видео женщина держит венок из цветов собранных в украинских Карпатах. "Венок – как неизменный атрибут нашей истории", — отметила Галина.

Известно, что Галина Безрук и Игорь Скрипко играют вместе в спектакле "Вий" по мотивам повести Николая Гоголя в одном из московских театров. Там уроженка Украины выступает перед россиянами в вышиванке и венке. Игорь Скрипко также выходит на сцену в украинской национальной одежде. Интересно, что о войне, руинах и убийствах в Украине эти актеры молчат.

Безрук гордится работой в театрах россии

Напомним, что после полномасштабного вторжения Галина Безрук осталась жить с мужем-актером Артемом Алексеевым и маленькой дочкой Василисой в Москве. Родители знаменитости живут в Киеве.

Позиция молчания об украинских реалиях стала неожиданностью для многих украинских актеров, сотрудничавших с Безрук. В частности, Виталина Библив, сыгравшая в сериале "Будиночок на щастя", сначала активно защищала талантливую коллегу, но в конце концов убедилась, что Безрук избрала сторону звезд, которые поддерживают рф.

Ранее "Телеграф" писал, что звезда сериала "Виталька" Гарик Бирча в рядах ВСУ поразил стихотворением о войне. Он взбудоражил сеть своими глубокими размышлениями.