"Даже не смог похоронить": известный украинский актер рассказал, как россияне убили отца его жены

Война также забрала жизнь и его отца

Известный украинский актер, Заслуженный артист Украины, уроженец Херсонщины — Яков Кучеревский поделился своей трагической историей о том, как его жизнь изменила полномасштабная война, которую 24 февраля развязала россия. Мужчина признался, что в первые недели вторжения, он потерял своего отца, который в то время находился в оккупации, а также свекра — отца своей супруги Ольги Петровской. Обоих родителей артистам даже не удалось похоронить.

Об этом Кучеревский рассказал в интервью Светлане Леонтьевой в рамках проекта "Точка опоры". Актер со своими детьми первые дни находился в Киеве, и лишь 9 марта смог передать сына и дочь жене, которая в то время находилась за границей. Яков отметил, что все время он думал поехать в Гостомель к родителям супруги, чтобы прятаться от войны там, но в последний момент передумал. И это решение возможно и спасло их жизни. 8 марта 2022 года в дом, где жили родители Ольги прилетела российская ракета, и глава семьи погиб.

"9 марта жене я передал детей. И только тогда она мне сказала, что 8 марта не стало ее отца. В Гостомель прилетела ракета…", — рассказал Яков Кучеревский.

А неделей ранее такую же весть он получил и от своей матери. 2 марта не стало его отца. Причину смерти он не назвал, однако из-за российской оккупации он не мог попасть на его похороны. Также не смог похоронить и свекра.

"Так всего за неделю мы потеряли родителей. Наши мамы, слава богу, здоровые", — поделился Кучеревский.

Напомним, что ранее звезда "Последнего москаля" и "Слуги народа" актриса Галина Безрук попыталась оправдаться за молчание о войне. Ранее артистка рассказывала, что стала жертвой домашнего насилия – ее избивал муж-россиянин.

Также российский актер украинского происхождения, путинист Юрий Батурин заявил, что не общается со своими родителями, живущими в Украине. Он заявил, что они "в плену".