"Я для них враг": путинист Батурин заявил, что его родители "в плену" в Украине

Поклонник Кремля ко всему "не держит зла" на своих родных, которые не поддерживают его провоенные взгляды.

Известный актер, уроженец села Ставидла в Кировоградской области, который построил карьеру в россии, путинист Юрий Батурин заявил, что не общается со своими родителями, которые живут в Украине. Их общение прекратилось 24 февраля, после того, как рф начала полномасштабное вторжение на территорию Украины.

О своих отношениях с родными Батурин рассказал в передаче Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба". Актер отмечает, что он не понимает, почему к нему негативно относятся в Украине, ведь он очень "любит и ценит страну, в которой родился". Однако при этом он считает себя "русским украинского происхождения" и заявляет, что "эту страну"(Украину) строили его деды.

"Я для них враг. Не общаюсь с ними с 24 февраля. С трудом понимаю, почему меня там считают предателем… Сейчас мои родители просто доживают в этой нынешней Украине, не живут. Там в какой-то момент перестали прислушиваться к другим мнениям" — отметил артист.

Также Батурин заявил, что считает, что его родители "в плену в Украине", и он надеется, что его близкие в скором времени "одумаются", и возможно даже переедут к нему в россию.

"У меня ничего не изменилось по отношению к ним. Как они ко мне относятся — не знаю. Знаю, что когда все закончится, все станет на свои места. Не общаюсь с ними, потому что не хочу провоцировать больных людей, которые там находятся. Живу с мыслью, что они просто в плену" — добавил путинист.

Ранее "Телеграф"сообщал, что певица София Ротару, активно выступающая в рф до полномасштабного вторжения армии россии в Украину, отреагировала на обстрел российскими дронами-камикадзе Киева 17 октября.