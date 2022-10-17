"Разбитое сердце": "пропавшая" София Ротару вышла на связь и показала страшные кадры из Киева

Исполнительница хитов "Одна калина" и "Червона рута" реагирует на ракетные обстрелы россией своей страны обычными сторис в Инстаграме

Известная певица София Ротару отреагировала на сегодняшний обстрел украинских городов иранскими дронами-камикадзе и российскими ракетами.

75-летняя артистка опубликовала в сториз своего официального аккаунта в Инстаграме фото последствий агрессии россии — разрушенный жилой дом в украинской столице, в котором под завалами достали тела трех человек.

"Kyiv 17.10.2022", — подписала снимок Ротару, прикрепив смайлик разбитого сердца.

Напомним, сама Ротару о полномасштабном нападении россии на территорию Украину особо не высказывается, не считая обычных постов в соцсети. Ранее украинская телеведущая Наталья Мосийчук как-то призналась, что ее раздражает молчание артистки и то, что это публично не осуждают ее украинские коллеги.

Интересная история получилась с единственным сыном артистки Русланом Евдокименко и внуком Анатолием. Весной мужчины пытались нелегально выехать из страны через границу с Молдовой, чтобы избежать мобилизации. Легендарная артистка же инцидент не прокомментировала.

В июле стало известно, что внук Ротару внезапно оказался во Франции — Анатолию удалось выехать из страны, несмотря на его призывной возраст.