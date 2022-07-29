Внук Софии Ротару после скандала на границе Украины объявился в Европе (фото)

Судя по всему, Анатолию удалось выехать из страны, несмотря на его призывной возраст

Внук Софии Ротару, 28-летний Анатолий Евдокименко, делится в соцсетях фотографиями Парижа. Хотя ранее он вместе со своим отцом, сыном певицы Русланом, попал в громкий скандал при попытке бегства из Украины после начала полномасштабной войны.

Снимки французской столицы родственник известной артистки публикует на своей странице в Instagram. Намека на то, что россияне в Украине продолжают убийство мирных жителей и разрушают города, в аккаунте Евдокименко нет.

Еще в начале марта сын и внук Ротару оскандалились: их заметили среди группы мужчин призывного возраста, которые хотели выехать в военное время из страны на границе с Молдовой. Судя по недавней активности Анатолия в соцсетях, есть вероятность, что ему все же удалось реализовать задуманное.

Внук Ротару был задержан при попытке бегства из страны. Скриншот видео

Внук Ротару опубликовал несколько фото парижских краевидов. С начала полномасштабной агрессии рф на своей странице он делится снимками с фотосессиий и отрывками новых треков. В комментариях мужчине регулярно "прилетает" за такое молчание, хотя его именитая бабушка оставляет под постами радостные смайлы.

Снимок в соцсети внука Ротару

История на странице Анатолия

Вид на главный символ Парижа

Посты внука Ротару, которые он публикует в войну

Споры в комментариях и реакция Софии Ротару

Напомним, сама Ротару о полномасштабном нападении россии на территорию Украину особо не высказывается, не считая одного поста в соцсети. Украинская телеведущая Наталья Мосийчук как-то призналась, что ее раздражает молчание артистки и то, что это публично не осуждают ее украинские коллеги.

Как ранее сообщал "Телеграф", после долгого затишья в сети объявился известный украинский певец Олег Винник. Стало известно, где он сейчас, как выглядит и что с ним произошло.