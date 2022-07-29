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Внук Софии Ротару после скандала на границе Украины объявился в Европе (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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София Ротару с внучкой Софией и внуком Анатолием Новость обновлена 29 июля 2022, 11:21
София Ротару с внучкой Софией и внуком Анатолием

Судя по всему, Анатолию удалось выехать из страны, несмотря на его призывной возраст

Внук Софии Ротару, 28-летний Анатолий Евдокименко, делится в соцсетях фотографиями Парижа. Хотя ранее он вместе со своим отцом, сыном певицы Русланом, попал в громкий скандал при попытке бегства из Украины после начала полномасштабной войны.

Снимки французской столицы родственник известной артистки публикует на своей странице в Instagram. Намека на то, что россияне в Украине продолжают убийство мирных жителей и разрушают города, в аккаунте Евдокименко нет.

Еще в начале марта сын и внук Ротару оскандалились: их заметили среди группы мужчин призывного возраста, которые хотели выехать в военное время из страны на границе с Молдовой. Судя по недавней активности Анатолия в соцсетях, есть вероятность, что ему все же удалось реализовать задуманное.

Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко
Внук Ротару был задержан при попытке бегства из страны. Скриншот видео

Внук Ротару опубликовал несколько фото парижских краевидов. С начала полномасштабной агрессии рф на своей странице он делится снимками с фотосессиий и отрывками новых треков. В комментариях мужчине регулярно "прилетает" за такое молчание, хотя его именитая бабушка оставляет под постами радостные смайлы.

Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко
Снимок в соцсети внука Ротару
Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко
История на странице Анатолия
Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко
Вид на главный символ Парижа
Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко
Посты внука Ротару, которые он публикует в войну
Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко
Споры в комментариях и реакция Софии Ротару

Напомним, сама Ротару о полномасштабном нападении россии на территорию Украину особо не высказывается, не считая одного поста в соцсети. Украинская телеведущая Наталья Мосийчук как-то призналась, что ее раздражает молчание артистки и то, что это публично не осуждают ее украинские коллеги.

Как ранее сообщал "Телеграф", после долгого затишья в сети объявился известный украинский певец Олег Винник. Стало известно, где он сейчас, как выглядит и что с ним произошло.

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#София Ротару #Анатолий Евдокименко