Онук Софії Ротару після скандалу на кордоні України з’явився в Європі (фото)
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Судячи з усього, Анатолію вдалося виїхати з країни, незважаючи на його призовний вік
Онук Софії Ротару, 28-річний Анатолій Євдокименко, ділиться у соцмережах фотографіями Парижа. Хоча раніше він разом зі своїм батьком, сином співачки Русланом, потрапив у гучний скандал під час спроби втечі з України після початку повномасштабної війни.
Знімки французької столиці родич відомої артистки публікує на своїй сторінці в Instagram. Натяку на те, що росіяни в Україні продовжують вбивство мирних мешканців та руйнують міста, в акаунті Євдокименка немає.
Ще на початку березня син і онук Ротару оскандалилися: їх помітили серед групи чоловіків призовного віку, які хотіли виїхати у воєнний час із країни на кордоні з Молдовою. Судячи з нещодавньої активності Анатолія в соцмережах, є ймовірність, що йому все ж таки вдалося реалізувати задумане.
Онук Ротару опублікував кілька фото паризьких краєвидів. З початку повномасштабної агресії рф на своїй сторінці він ділиться знімками з фотосесій та уривками нових треків. У коментарях чоловікові регулярно "прилітає" за таке мовчання, хоч його іменита бабуся залишає під постами радісні смайли.
Нагадаємо, сама Ротару про повномасштабний напад росії на територію України особливо не висловлюється, не рахуючи однієї публікації в соцмережі. Українська телеведуча Наталія Мосійчук якось зізналася, що її дратує мовчання артистки й те, що це привселюдно не засуджують її українські колеги.
Як раніше повідомляв "Телеграф", після довгого затишшя в мережі з’явився відомий український співак Олег Вінник. Стало відомо де він зараз, як виглядає і що з ним сталося.