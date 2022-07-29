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Онук Софії Ротару після скандалу на кордоні України з’явився в Європі (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Софія Ротару з онукою Софією та онуком Анатолієм Новина оновлена 29 липня 2022, 11:21
Софія Ротару з онукою Софією та онуком Анатолієм

Судячи з усього, Анатолію вдалося виїхати з країни, незважаючи на його призовний вік

Онук Софії Ротару, 28-річний Анатолій Євдокименко, ділиться у соцмережах фотографіями Парижа. Хоча раніше він разом зі своїм батьком, сином співачки Русланом, потрапив у гучний скандал під час спроби втечі з України після початку повномасштабної війни.

Знімки французької столиці родич відомої артистки публікує на своїй сторінці в Instagram. Натяку на те, що росіяни в Україні продовжують вбивство мирних мешканців та руйнують міста, в акаунті Євдокименка немає.

Ще на початку березня син і онук Ротару оскандалилися: їх помітили серед групи чоловіків призовного віку, які хотіли виїхати у воєнний час із країни на кордоні з Молдовою. Судячи з нещодавньої активності Анатолія в соцмережах, є ймовірність, що йому все ж таки вдалося реалізувати задумане.

Онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко
Онука Ротару було затримано під час спроби втечі з країни. Скріншот відео

Онук Ротару опублікував кілька фото паризьких краєвидів. З початку повномасштабної агресії рф на своїй сторінці він ділиться знімками з фотосесій та уривками нових треків. У коментарях чоловікові регулярно "прилітає" за таке мовчання, хоч його іменита бабуся залишає під постами радісні смайли.

Онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко
Знімок у соцмережі онука Ротару
Онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко
Історія на сторінці Анатолія
Онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко
Вид на головний символ Парижа
Онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко
Пости онука Ротару, які він публікує під час війни
Онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко
Спори в коментарях та реакція Софії Ротару

Нагадаємо, сама Ротару про повномасштабний напад росії на територію України особливо не висловлюється, не рахуючи однієї публікації в соцмережі. Українська телеведуча Наталія Мосійчук якось зізналася, що її дратує мовчання артистки й те, що це привселюдно не засуджують її українські колеги.

Як раніше повідомляв "Телеграф", після довгого затишшя в мережі з’явився відомий український співак Олег Вінник. Стало відомо де він зараз, як виглядає і що з ним сталося.

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#Софія Ротару #Анатолій Євдокименко