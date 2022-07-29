Онук Софії Ротару після скандалу на кордоні України з’явився в Європі (фото)

Судячи з усього, Анатолію вдалося виїхати з країни, незважаючи на його призовний вік

Онук Софії Ротару, 28-річний Анатолій Євдокименко, ділиться у соцмережах фотографіями Парижа. Хоча раніше він разом зі своїм батьком, сином співачки Русланом, потрапив у гучний скандал під час спроби втечі з України після початку повномасштабної війни.

Знімки французької столиці родич відомої артистки публікує на своїй сторінці в Instagram. Натяку на те, що росіяни в Україні продовжують вбивство мирних мешканців та руйнують міста, в акаунті Євдокименка немає.

Ще на початку березня син і онук Ротару оскандалилися: їх помітили серед групи чоловіків призовного віку, які хотіли виїхати у воєнний час із країни на кордоні з Молдовою. Судячи з нещодавньої активності Анатолія в соцмережах, є ймовірність, що йому все ж таки вдалося реалізувати задумане.

Онука Ротару було затримано під час спроби втечі з країни. Скріншот відео

Онук Ротару опублікував кілька фото паризьких краєвидів. З початку повномасштабної агресії рф на своїй сторінці він ділиться знімками з фотосесій та уривками нових треків. У коментарях чоловікові регулярно "прилітає" за таке мовчання, хоч його іменита бабуся залишає під постами радісні смайли.

Знімок у соцмережі онука Ротару

Історія на сторінці Анатолія

Вид на головний символ Парижа

Пости онука Ротару, які він публікує під час війни

Спори в коментарях та реакція Софії Ротару

Нагадаємо, сама Ротару про повномасштабний напад росії на територію України особливо не висловлюється, не рахуючи однієї публікації в соцмережі. Українська телеведуча Наталія Мосійчук якось зізналася, що її дратує мовчання артистки й те, що це привселюдно не засуджують її українські колеги.

Як раніше повідомляв "Телеграф", після довгого затишшя в мережі з’явився відомий український співак Олег Вінник. Стало відомо де він зараз, як виглядає і що з ним сталося.