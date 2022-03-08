"Руслана легко впізнати". Українська співачка підтвердила, що син Ротару намагався нелегально виїхати із країни

Сина та онука української співачки звинуватили у спробі втекти з країни

Українська співачка Анжеліка Рудницька впізнала серед українців, які намагалися незаконно виїхати з країни під час воєнного стану, єдиного сина своєї колеги Софії Ротару – Руслана Євдокименка. Артистка опублікувала на своїй сторінці у Facebook гучне відео з групою громадян призовного віку, які намагалися перетнути кордон із Молдовою.

"Поки українці захищають свою землю — мажори під керівництвом громадянина Молдови намагалися втекти з країни на човні. Серед них — син і онук співачки Софії Ротару. Руслана легко впізнати", — пише Рудницька.

Анжеліка Рудницька поділилася скандальним відео з українськими втікачами

У коментарях під публікацією Рудницька наголосила, що чоловіки могли б копати траншеї чи розвантажувати гуманітарну допомогу, як це роблять у воєнний час навіть неповнолітні українці. На думку співачки, із країни намагалися тікати слабодушні люди, які ніколи не будуть її захисниками.

Рудницька також нагадала своїм передплатникам рядки з пісні Ротару, які на тлі непатріотичного вчинку її рідних заграли новими фарбами.

"… Одна калина за вікном; одна родина за столом. І Україна, бо у нас іншої нема…", — написала Рудницька.

Користувачі соцмережі засудили вчинок Анатолія та Руслана Євдокименка, однак зазначали, що втрата невелика: такі "воїни" Україні не потрібні.

Користувачі засудили вчинок Євдокименка

Втім, були й ті, хто все одно не повірив, що на відео родичі Ротару.

Не всі повірили у реалістичність звинувачень на адресу Євдокименка

Зрадницею називали і саму Софію Ротару. Легендарна артистка ж інцидент ще не прокоментувала.

Нагадаємо: раніше про підготовку незаконної втечі з України до Молдови на човні писала "Українська правда", посилаючись на співрозмовника у прикордонній службі. За даними видання, всіх 9 фігурантів справи призовного віку затримали, включаючи "поводиря", громадянина Молдови, та тих, кого журналісти назвали Анатолієм та Русланом Євдокименком.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з України вже виїхали понад 1,7 мільйона людей. Здебільшого громадяни їдуть до Польщі. Також тим українцям, які намагалися покинути територію незаконно, представники митної служби вручили тюльпани. У міжнародний жіночий день затримали цілий автобус із тими, хто ухиляється.