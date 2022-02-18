Обіймався "під під’їздом" з Бльоданс і залишився головною підтримкою матері: як зараз живе єдиний син Софії Ротару

Руслан Євдокименко майже 30 років щасливий у шлюбі та виховує двох дітей

Син української артистки Софії Ротару, яка найчастіше потрапляє у скандали з концертами в Росії, залишається головним помічником та підтримкою для своєї матері. Руслан Євдокименко – єдиний син виконавиці хіта "Червона Рута".

"Телеграф" розповідає, чим зараз займається Руслан Євдокименко та що відомо про його особисте життя.

Біографія Руслана Євдокименка

Єдиного сина Софія Ротару народила 1970 року від музиканта та композитора Анатолія Євдокименка. Спочатку молода сім’я мешкала у Чернівцях. Коли хлопчику було 6 років, родина переїхала до Ялти.

Руслан Євдокименко з батьками

У юні роки Євдокименко завів роман із майбутньою зіркою російського шоубізнесу, акторкою Евеліною Бльоданс, яка народилася в Ялті. "Ми товаришували і, можливо, навіть обіймалися під під’їздом. Ми були маленькі ще з Русланом. Ми з ним що могли? Тільки скромно поцілуватися. Це все, що могли собі дозволити", — поділилася Бльоданс у ток-шоу "Доля людини".

Евеліна Бльоданс - російська актриса

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Після смерті батька у 2002 році Руслан Євдокименко почав допомагати матері у творчості. Він узяв на себе усі продюсерські обов’язки. Саме завдяки підтримці сина Ротару змогла вийти на сцену після втрати улюбленого чоловіка.

Зі своєю майбутньою дружиною Світланою чоловік познайомився у 1990 році. Її батько був бізнесменом, а сама дівчина навчалася на музичного продюсера. Подружжя багато років працює над брендом "Ротару".

Юний Руслан із обраницею Світлано

2021 року Руслан Євдокименко з дружиною Світланою відзначили 28 років шлюбу

У шлюбі зі Світланою з’явилося двоє дітей – син Анатолій (1994) та донька Софія (2001).

Дочка Софія – модель, співачка

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Син Анатолій – співак, музикант, модель

Нагадаємо, що на початку грудня 2021 року Софія Ротару розгнівала фанатів виступами на російській "Пісні року". На цьому заході співачка відзначилася, влаштувавши скандал прямо на сцені.