Обнимался "под подъездом" с Бледанс и остался главной поддержкой матери: как сейчас живет единственный сын Софии Ротару
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Руслан Евдокименко почти 30 лет счастлив в браке и воспитывает двух детей
Сын украинской артистки Софии Ротару, которая чаще всего попадает в скандалы с концертами в России, остается главным помощником и поддержкой для своей матери. Руслан Евдокименко — единственный сын исполнительницы хита "Червона Рута".
"Телеграф" рассказывает, чем сейчас занимается Руслан Евдокименко и что известно о его личной жизни.
Биография Руслана Евдокименко
Единственного сына София Ротару родила в 1970 году от музыканта и композитора Анатолия Евдокименко. Сначала молодая семья жила в Черновцах. Когда мальчику было 6 лет, семья переехала в Ялту.
В юные годы Евдокименко завел роман с будущей звездой российского шоу-бизнеса, актрисой Эвелиной Бледанс, которая родилась в Ялте. По словам звезді, они с Русланом "обнимались под подъездом", но в серьезных отношениях не состояли. "Мы дружили и, может быть, даже обнимались под подъездом. Мы были маленькие еще с Русланом. Мы с ним что могли? Только скромно поцеловаться. Это все, что могли себе позволить", — поделилась Бледанс в ток-шоу "Судьба человека".
После смерти отца в 2002 году, Руслан Евдокименко начал помогать матери в творчестве. Он взял на себя все продюсерские обязанности. Именно благодаря поддержке сына Ротару смогла вновь выйти на сцену после утраты любимого мужа.
Со своей будущей женой Светланой мужчина познакомился в 1990 году Ее отец был бизнесменом, а сама девушка училась на музыкального продюсера. Супруги много лет работают над брендом "Ротару".
В браке со Светланой появилось двое детей — сын Анатолий (1994) и дочь София (2001).
Напомним, что в начале декабря 2021 году София Ротару разгневала фанатов выступлениями на российской "Песне года". На этом мероприятии певица отличилась, устроив скандал прямо на сцене.
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