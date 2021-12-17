Укр

Ротару поздравила россиян с Новым годом и тут же приехала петь перед украинцами

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
Читати українською
Автор
31
Ротару появилась на концерте в Украине Новость обновлена 17 декабря 2021, 10:16
Ротару появилась на концерте в Украине

София Ротару приняла участие в российских голубых огоньках, а потом приехала петь на новогодние концерты в Украину

Украинская певица София Ротару, которая в начале декабря разгневала фанатов выступлениями на российской "Песне года", в четверг, 16 декабря, выступила на новогоднем концерте "Квартала-95".

О выступлении певица рассказала в сториз на своей странице в Instagram.

Ротару делала на своей странице репосты историй гостей концерта. Согласно опубликованным видео, она спела две песни: "Белая зима" и "Вечные небеса"

.

София Ротару на концерте во дворце "Украина"
София Ротару на концерте во дворце "Украина"

Поклонники 74-летней певицы уже сравнивали ее с более молодой украинской артисткой Ани Лорак, которая в последние годы живет в России. Сейчас фанаты также обратили внимание, что Ротару выглядит намного моложе своего возраста.

София Ротару выступила на новогоднем концерте "Квартала-95"
София Ротару выступила на новогоднем концерте "Квартала-95"

Отметим, запись новогоднего концерта студии "Квартал-95" состоялась 16 декабря во дворце "Украина". Билеты на мероприятие можно было купить от 180 до 2400 грн.

Стоимость билетов на новогодний концерт "Квартала-95"
Стоимость билетов на новогодний концерт "Квартала-95"

Кроме Софии Ротару участие в концерте приняли Оля Полякова, Монатик, Иван Дорн, Надя Дорофеева, Олег Винник, Тина Кароль, группы "Мозги" и "Антитела". Также на концерте спела российская группа "Мумий Тролль", во время одного из последних выступлений которой в Киеве прошел митинг с призывом "не кормить московских гастролеров".

Участники новогоднего концерта "Квартала-95"
Участники новогоднего концерта "Квартала-95"

Напомним, София Ротару отличилась на российской "Песне года", устроив скандал на сцене.

Теги:
#Украина #Концерт #Россия #София Ротару #Новый год
Дядя Жора
Интервью
Дядя Жора: "Гонорар ведущего за праздник стартует от 500 долларов, а если это медийное лицо — от 3 тысяч долларов"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Дядя Жора
Дядя Жора: "Гонорар ведущего за праздник стартует от 500 долларов, а если это медийное лицо — от 3 тысяч долларов"
Дата публикации
Категория
Готовимся к мокрому снегу и ветру
Дождь, мокрый снег и гололед: синоптик предупредил о непогоде в Украине
Дата публикации
Категория
Мария Левченко и Александр Гогилашвили
Слушает все встречи президента: как выглядит и чем занимается помощница Зеленского Мария Левченко, о которой всю неделю гудят СМИ и соцсети
Дата публикации
Категория
Число желающих получить "вовину 1000" скоро перевалит за 2 млн человек
"Вовина тысяча": сколько придется доплатить, чтобы воспользоваться бонусами для привитых
Дата публикации
Категория
Кива - лидер по количеству хайпа среди депутатов
Шахматная партия с Ильей Кивой - зачем поздравлял Путина, почему любит скандалы и что думает о судьбе Крыма и Донбасса