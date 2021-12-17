Ротару поздравила россиян с Новым годом и тут же приехала петь перед украинцами

София Ротару приняла участие в российских голубых огоньках, а потом приехала петь на новогодние концерты в Украину

Украинская певица София Ротару, которая в начале декабря разгневала фанатов выступлениями на российской "Песне года", в четверг, 16 декабря, выступила на новогоднем концерте "Квартала-95".

О выступлении певица рассказала в сториз на своей странице в Instagram.

Ротару делала на своей странице репосты историй гостей концерта. Согласно опубликованным видео, она спела две песни: "Белая зима" и "Вечные небеса"

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София Ротару на концерте во дворце "Украина"

Поклонники 74-летней певицы уже сравнивали ее с более молодой украинской артисткой Ани Лорак, которая в последние годы живет в России. Сейчас фанаты также обратили внимание, что Ротару выглядит намного моложе своего возраста.

София Ротару выступила на новогоднем концерте "Квартала-95"

Отметим, запись новогоднего концерта студии "Квартал-95" состоялась 16 декабря во дворце "Украина". Билеты на мероприятие можно было купить от 180 до 2400 грн.

Стоимость билетов на новогодний концерт "Квартала-95"

Кроме Софии Ротару участие в концерте приняли Оля Полякова, Монатик, Иван Дорн, Надя Дорофеева, Олег Винник, Тина Кароль, группы "Мозги" и "Антитела". Также на концерте спела российская группа "Мумий Тролль", во время одного из последних выступлений которой в Киеве прошел митинг с призывом "не кормить московских гастролеров".

Участники новогоднего концерта "Квартала-95"

Напомним, София Ротару отличилась на российской "Песне года", устроив скандал на сцене.