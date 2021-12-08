Укр

Как искусственная кукла: Ани Лорак обвинили в чрезмерном фотошопе и сравнили с 72-летней Ротару (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Ани Лорак любит хвастаться дружбой с российскими артистами Новость обновлена 08 декабря 2021, 14:59
Ани Лорак любит хвастаться дружбой с российскими артистами

Певице частенько "прилетает" за чрезмерное использование фотошопа и страсть к "уколам красоты"

В субботу, 4 декабря, в Москве отгремел юбилейный музыкальный фестиваль "Песня года", на который в 2021 году созвали множество звезд российского шоу-бизнеса. Но среди них можно было увидеть и представителей из Украины — Национальную легенду Софию Ротару, которая отличилась скандальной выходкой на сцене, и певицу Ани Лорак.

На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала несколько снимков со своими "дорогими друзьями", в число которых вошли София Ротару, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Валерий Леонтьев. 

"Всегда приятно встречать дорогих друзей на новогодних выступлениях" — написала Лорак в подписи к снимкам.

Также, 43-летняя Ани Лорак продемонстрировала своим подписчикам три образа, в которых выступала на сцене фестиваля, и предложила им выбрать лучший. 

Однако не всем пользователям сети пришлись по душе ни образы певицы, ни ее дружба с артистами из страны-агрессора. В комментариях многие отметили, что Лорак перебарщивает с фотошопом, "украшая" на фото не только себя, но и своих коллег. Из того вышло, что 72-летняя София Ротару выглядит моложе самой Каролины (настоящее имя Ани Лорак). 

Ранее "Телеграф" писал, что после выхода клипа Ани Лорак на украиноязычную песню "Бачила", певицу захейтили за ее внешний вид. Многие пользователи сети отметили, что от былой красоты артистки ничего не осталось.

Теги:
#София Ротару #Ани Лорак #Песня года
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