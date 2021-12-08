Як штучна лялька: Ані Лорак звинуватили у надмірному фотошопі та порівняли з 72-річною Ротару (фото)

Співачці частенько "прилітає" за надмірне використання фотошопу та пристрасть до "уколів краси"

У суботу, 4 грудня, у Москві пройшов ювілейний музичний фестиваль "Пісня року", на який у 2021 році скликали безліч зірок російського шоу-бізнесу. Але серед них можна було побачити і представників з України — Національну легенду Софію Ротару, яка відзначилася скандальною витівкою на сцені, і співачку Ані Лорак.

На своїй сторінці в Інстаграм артистка опублікувала кілька знімків зі своїми "дорогими друзями", до яких належать Софія Ротару, Філіпп Кіркоров, Поліна Гагаріна та Валерій Леонтьєв.

"Завжди приємно зустрічати дорогих друзів на новорічних виступах" — написала Лорак у підписі до знімків.

Також, 43-річна Ані Лорак продемонструвала своїм підписникам три образи, в яких виступала на сцені фестивалю, та запропонувала їм обрати найкращий.

Проте не всім користувачам мережі сподобалася дружба співачки з артистами з країни-агресора. Щобільше, у коментарях багато хто відзначив, що Лорак переборщує з фотошопом, "прикрашаючи" на фото не лише себе, а й своїх колег. З того й вийшло, що 72-річна Софія Ротару виглядає молодшою за саму Кароліну (справжнє ім’я Ані Лорак).

Раніше "Телеграф" писав, що після виходу кліпу Ані Лорак на україномовну пісню "Бачила", співачку захейтили за її зовнішній вигляд. Чимало користувачів мережі відзначили, що від колишньої краси артистки нічого не залишилося.