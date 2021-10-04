Рус

"Від колишньої краси не залишилося нічого": Ані Лорак не впізнали на новому фото

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
30
Артистку не впізнали у її нових образах Новина оновлена 04 жовтня 2021, 12:25
Артистку не впізнали у її нових образах

Навколо свіжих знімків зірки розгорнулася хвиля суперечок.

Користувачі соцмереж активно обговорюють нові фото співачки Ані Лорак (справжнє імʼя Кароліна), на яких вона ледве схожа на себе.

Зірка опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.

Артистка показала в мережі чотири нові фотографії, на кожній із яких вона в різних образах. На першого фото зірка має світлий рудий колір волосся. На співачці одягнена зелена сукня, котра чудово підкреслює фігуру її та пишні груди. 

Зірка похизувалася на фото шикарною фігурою, але не всі оцінили
Зірка похизувалася на фото шикарною фігурою, але не всі оцінили

На наступному знімку Ані Лорак має уже темніший колір волосся. Вона впевнено позує у розкішній довгій сукні синього кольору з розрізом.

Образи Ані Лорак сподобалися не всім її підписникам
Образи Ані Лорак сподобалися не всім її підписникам

На третьому фото у співачки дуже ніжний образ. Вона одягнена у довгу сукню бежевого та сірого кольорів. Біля зірки юрбляться дівчата у довгих білих вбраннях, котрі ніби тримають артистку на нитках.

Фото Лорак викликали активне обговорення
Фото Лорак викликали активне обговорення

Вбрання з наступного знімка менш відверте, аніж попередні. Там співака одягнена у довгу синю сукню і червону накидку. На цьому фото волосся зірки світліше, ніж на попередніх і трохи коротше.

Користувачі соцмереж по-різному відреагували на образи артистки. Комусь вони припали до душі, проте знайшлись і ті, хто захейтив нинішній зовнішній вигляд Кароліни. 

"Від колишньої краси нічого не залишилося", — написала одна із підписниць співачки, з якою почали сперечатися прихильники Лорак.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 27 вересня Ані Лорак відсвяткувала свій день народження — їй виповнилося 43 роки.

Теги:
#Соц мережі #Ані Лорак #Фото #Співачки
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков
Політика
"Подарунок" від "слуг" на день народження: Разумков розповів про можливості своєї відставки напередодні свята
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков
"Подарунок" від "слуг" на день народження: Разумков розповів про можливості своєї відставки напередодні свята
Дата публікації
Категорія
Ділові зв’язки Володимира Зеленського з Росією через компанію Maltex, ймовірно, збентежать багатьох
Зеленський опинився в списку власників офшорів: що приховував "антиолігарх"
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне зображення
Росія відновила транзит газу до Угорщини через Україну
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський нервово відповів на питання "Телеграфа" про другий термін (відео)
Дата публікації
Категорія
В'язниці у місті Руставі, де утримують Саакашвілі
"Телеграф" дістався до в'язниці, де сидить Саакашвілі