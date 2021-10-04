"Від колишньої краси не залишилося нічого": Ані Лорак не впізнали на новому фото

Навколо свіжих знімків зірки розгорнулася хвиля суперечок.

Користувачі соцмереж активно обговорюють нові фото співачки Ані Лорак (справжнє імʼя Кароліна), на яких вона ледве схожа на себе.

Зірка опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.

Артистка показала в мережі чотири нові фотографії, на кожній із яких вона в різних образах. На першого фото зірка має світлий рудий колір волосся. На співачці одягнена зелена сукня, котра чудово підкреслює фігуру її та пишні груди.

Зірка похизувалася на фото шикарною фігурою, але не всі оцінили

На наступному знімку Ані Лорак має уже темніший колір волосся. Вона впевнено позує у розкішній довгій сукні синього кольору з розрізом.

Образи Ані Лорак сподобалися не всім її підписникам

На третьому фото у співачки дуже ніжний образ. Вона одягнена у довгу сукню бежевого та сірого кольорів. Біля зірки юрбляться дівчата у довгих білих вбраннях, котрі ніби тримають артистку на нитках.

Фото Лорак викликали активне обговорення

Вбрання з наступного знімка менш відверте, аніж попередні. Там співака одягнена у довгу синю сукню і червону накидку. На цьому фото волосся зірки світліше, ніж на попередніх і трохи коротше.

Користувачі соцмереж по-різному відреагували на образи артистки. Комусь вони припали до душі, проте знайшлись і ті, хто захейтив нинішній зовнішній вигляд Кароліни.

"Від колишньої краси нічого не залишилося", — написала одна із підписниць співачки, з якою почали сперечатися прихильники Лорак.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 27 вересня Ані Лорак відсвяткувала свій день народження — їй виповнилося 43 роки.