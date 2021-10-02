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Ані Лорак, яка втекла до Росії, виступила на корпоративі в Києві (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Ані Лорак Новина оновлена 02 жовтня 2021, 10:08
Ані Лорак

43-річна артистка знову приїхала в Україну

Відому співачку і актрису Ані Лорак, яка 27 вересня відсвяткувала своє 43-річчя, зняли під час виступу на приватній вечірці в українській столиці в п’ятницю, 1 жовтня.

Відео з заходу, де артистка співає на сцені перед київською публікою, з’явилися на фан-сторінці Ані Лорак в Інстаграмі.

"Ані Лорак виступає на корпоративі / Київ, Україна/01.10.2021", — підписали ролики.

Так, співачка, яка довгий час живе і працює в Росії, виконувала свої старі хіти в блискучому срібному, концертному вбранні і з розпущеним волоссям.

Ані Лорак на корпоративі в Києві
Ані Лорак на корпоративі в Києві

Відзначимо, що з літа цього року Ані Лорак зачастила з поїздками в Україну. Вперше з 2014 року вона дала сольний концерт, вхід на який в Одесі зібрав величезну чергу.

Нещодавно виконавиця випустила кліп на україномовну пісню під назвою "бачила", який викликав чимало запитань: спочатку артистку звинуватили в плагіаті, а пізніше розгледіли, що в музичному ролику співачка використовувала німецька "кинджал СС".

Теги:
#Росія #Ані Лорак #Концерти
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