Ані Лорак, яка втекла до Росії, виступила на корпоративі в Києві (відео)

43-річна артистка знову приїхала в Україну

Відому співачку і актрису Ані Лорак, яка 27 вересня відсвяткувала своє 43-річчя, зняли під час виступу на приватній вечірці в українській столиці в п’ятницю, 1 жовтня.

Відео з заходу, де артистка співає на сцені перед київською публікою, з’явилися на фан-сторінці Ані Лорак в Інстаграмі.

"Ані Лорак виступає на корпоративі / Київ, Україна/01.10.2021", — підписали ролики.

Так, співачка, яка довгий час живе і працює в Росії, виконувала свої старі хіти в блискучому срібному, концертному вбранні і з розпущеним волоссям.

Ані Лорак на корпоративі в Києві

Відзначимо, що з літа цього року Ані Лорак зачастила з поїздками в Україну. Вперше з 2014 року вона дала сольний концерт, вхід на який в Одесі зібрав величезну чергу.

Нещодавно виконавиця випустила кліп на україномовну пісню під назвою "бачила", який викликав чимало запитань: спочатку артистку звинуватили в плагіаті, а пізніше розгледіли, що в музичному ролику співачка використовувала німецька "кинджал СС".