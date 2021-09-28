Ані Лорак в новому кліпі прокололи німецьким "кинджалом СС" (фото)

Мабуть реквізитори артистки не дуже добре знають історію.

Відома українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, вирішила заспівати українською мовою, і відразу ж потрапила у два "скандали". Як тільки вийшов кліп на пісню "Бачила", артистку звинуватили в плагіаті, зазначивши, що ідею відео "позичили" в Ірини Білик.

Тепер же в мережі обговорюють наявність фашистської символіки в кліпі.

Уважний глядач помітив, що на момент, коли Ані Лорак у відео хоче пронизати себе ножем, то робить вона це дуже помітною штучкою — німецьким "кинджалом СС". Відзначимо, що це один з найвідоміших атрибутів фірмової зброї фашистської Німеччини.

Антон Комаров зазначає, що одна відома фірма виготовляє кинджали в такому стилі, тільки без символіки, і мабуть, саме його і використовували в кліпі. Однак факт залишається фактом.

Ані Лорак — бачила: дивитися відео

Раніше, "Телеграф" писав, що шанувальники української співачки засумнівалися в її "справжності". На знімках Лорак з відпустки було помічено велику кількість фотошопа. Також доказом цього стали і знімки, які на своїх сторінках опублікували Ані Лорак і Філіп Кіркоров. Фото однакові — а відмінностей між знімками багато.