Ани Лорак заподозрили в пластике груди: "Насос берет с собой"

42-летняя украинская певица, давно живущая и работающая в России, Ани Лорак, которая впервые за 7 лет планирует дать сольный концерт на родине, нарвалась на критику от своих подписчиков.

Поводом для разговоров в сети стали новые снимки артистки, которые она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Знаменитость проводит отпуск в Турции и с радостью делиться снимками и видео с отдыха со своими подписчиками.

Ани Лорак поделилась яркими фото, на которых похвасталась подтянутой фигурой и пышной грудью.

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Однако не все "с радостью" приняли откровенные фото в блестящем бикини возле бассейна. Многие пользователи сети отметили, что у артистки все чаще начал меняться размер груди и предположили, что Лорак начала часто "баловаться" фотошопом или же вовсе сделала пластику.

Напомним, что в ноябре 2014 года Ани Лорак, вместе с Верой Брежневой, получила в Москве музыкальную премию "Золотой граммофон". В том же году певица получила награду "Песня года 2014" от телеканала "Интер", который продолжает транслировать концерты и фильмы с российскими звездами, входящими в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.