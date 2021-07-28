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Ани Лорак заподозрили в пластике груди: "Насос берет с собой"

Ани Лорак заподозрили в пластике груди: "Насос берет с собой"
Обновлено 13:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram

42-летняя украинская певица, давно живущая и работающая в России, Ани Лорак, которая впервые за 7 лет планирует дать сольный концерт на родине, нарвалась на критику от своих подписчиков.

Поводом для разговоров в сети стали новые снимки артистки, которые она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Знаменитость проводит отпуск в Турции и с радостью делиться снимками и видео с отдыха со своими подписчиками.

Ани Лорак поделилась яркими фото, на которых похвасталась подтянутой фигурой и пышной грудью.

 
 
 
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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Однако не все "с радостью" приняли откровенные фото в блестящем бикини возле бассейна. Многие пользователи сети отметили, что у артистки все чаще начал меняться размер груди и предположили, что Лорак начала часто "баловаться" фотошопом или же вовсе сделала пластику.

Напомним, что в ноябре 2014 года Ани Лорак, вместе с Верой Брежневой, получила в Москве музыкальную премию "Золотой граммофон". В том же году певица получила награду "Песня года 2014" от телеканала "Интер", который продолжает транслировать концерты и фильмы с российскими звездами, входящими в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 156

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Ани Лорак, Критика, Певица.
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