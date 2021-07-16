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Дающая концерты в России Ани Лорак решила вернуться в Украину: детали

Дающая концерты в России Ани Лорак решила вернуться в Украину: детали
Обновлено 18:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ани Лорак

42-летняя певица Ани Лорак, которая водит дружбу со скандальным российским певцом Филиппом Киркоровым, впервые за 7 лет планирует дать сольный концерт в Украине.

Популярная исполнительница и актриса, которая уже долгое время живет в России и неоднократно выступает вместе с музыкантами из "черного списка" СБУ, решила дать пару концертов в Одессе 16 и 17 августа. Об этом сообщается на сайте Concert.ua.

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"16 и 17 августа в клубе Itaka вас ждет встреча с очаровательной и неповторимой Ани Лорак! Талантливая певица, Народная артистка Украины, обладательница уникального голоса в 4,5 октавы представляет для всех своих поклонников яркое шоу из главных хитов. Всех ждет незабываемое событие, настоящий праздник чувств и эмоций", - пишется в объявлении.

Ани Лорак в Одессе

Отмечается, что Лорак готовит для одесситов и гостей города особый концерт, на котором она исполнит русскоязычные хиты "Забирай рай", "Жизнь отдам", "Я и ты", "Я с тобой" и другие песни. Билеты на мероприятие стоят от 900 гривен.

Напомним, что в ноябре 2014 года Ани Лорак, вместе с Верой Брежневой, получила в Москве музыкальную премию "Золотой граммофон". В том же году певица получила награду "Песня года 2014" от телеканала "Интер", который продолжает транслировать концерты и фильмы с российскими звездами, входящими в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. В январе 2015 года Лорак приняла участие в рождественском фестивале Григория Лепса, в отношении которого в марте было открыто уголовное производство за выступление на концерте по случаю открытия Крымского моста на оккупированном полуострове.

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Добавим, что за выступления в стране-агрессоре Ани Лорак была раскритиковала своими украинскими коллегами - Андреем Данилко и Дмитрием Климашенко.

Ранее "Телеграф" писал, что Ани Лорак и российский певец Сергей Лазарев готовят совместный проект.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Одесса, Ани Лорак, Концерты.
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