"Еще никогда не были так близки…": Ани Лорак и Сергей Лазарев взволновали поклонников совместным фото

Украинская певица Ани Лорак, живущая сейчас в России, и которая обвинила продюсера Константина Меладзе в харрасменте, заинтриговала своих поклонников общим фото с коллегой по сцене Сергеем Лазаревым.

Отметим, что паре неоднократно приписывали тайный роман. Недавно певец был восхищен соблазнительными танцами своей подруги.

Новый снимок, который был размещен на официальной странице артистки в Инстаграме, был сделан в студии звукозаписи.

"Мы еще никогда не были так близки к нашей мечте", - подписала фото Лорак. Такой же пост опубликовал и Лазарев на своей странице в соцсети.

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Очевидно, что известные исполнители готовят своим фанатам музыкальный сюрприз - совместную песню. Поклонники пришли в восторг от такой новости.

Ранее, "Телеграф" писал, что певица Ани Лорак засветилась в компании со своим экс-супругом, Муратом Налчаджиоглу.

Сергея Лазарева же подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации. На зимних праздниках певец укатил на Мальдивы, где провел отдых в компании друга.