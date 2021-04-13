Ани Лорак вернулась к мужу? Почему они расстались и их фото вместе

Популярная певица Ани Лорак и ее бывший супруг, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, похоже решили начать все с чистого листа. Пару все чаще замечают вместе на публике, и это не просто совестный выход ради общей дочери, а достаточно нежное общение.

Помимо этого, в сети появились предположения о расставании Мурата с его девушкой Лилией. Поводом к подобным разговорам стал тот факт, что пара перестала делиться совместными снимками в соцсетях.

Впервые Лорак и Налчаджиоглу появились на премьере конкурсной песни для Евровидения 2021 певицы Натальи Гордиенко, продюсером которой является Филипп Киркоров. Напомним, что Наталья будет представлять Молдову.

Позже бывшие супруги вместе появились на вечеринке дома у Филиппа Киркорова.

В сети появилось большое количество видео, на которых пара обнимается под песню "Я люблю тебя до слез", мило улыбается друг другу и проявляет различные знаки внимания. После из скандального развода поклонники певицы наверняка не ожидали такого поворота событий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak_fanakk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak_fanakk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak_fanakk)

Помимо этого внимательные пользователи заметили, что на руках у Лорак и Мурата снова засверкали обручальные кольца.

Напомним, что в 2019 году Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу расторгли свой брак, который просуществовал 10 лет. Стоит отметить, что развод пары был довольно громким и скандальным. Певица заявляла, что супруг ей изменяет.

Такой вывод был сделан из того, что мужчину заметили в одном из киевских ночных клубов в компании киевлянки Яны Беляевой. И судя по их поведению, это была далеко не дружеская встреча.