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Ани Лорак вернулась к мужу? Почему они расстались и их фото вместе

Ани Лорак вернулась к мужу? Почему они расстались и их фото вместе
Обновлено 10:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Популярная певица Ани Лорак и ее бывший супруг, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, похоже решили начать все с чистого листа. Пару все чаще замечают вместе на публике, и это не просто совестный выход ради общей дочери, а достаточно нежное общение. 

Помимо этого, в сети появились предположения о расставании Мурата с его девушкой Лилией. Поводом к подобным разговорам стал тот факт, что пара перестала делиться совместными снимками в соцсетях.

Впервые Лорак и Налчаджиоглу появились на премьере конкурсной песни для Евровидения 2021 певицы Натальи Гордиенко, продюсером которой является Филипп Киркоров. Напомним, что Наталья будет представлять Молдову. 

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Позже бывшие супруги вместе появились на вечеринке дома у Филиппа Киркорова.

В сети появилось большое количество видео, на которых пара обнимается под песню "Я люблю тебя до слез", мило улыбается друг другу и проявляет различные знаки внимания. После из скандального развода поклонники певицы наверняка не ожидали такого поворота событий.

 
 
 
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Публикация от Ани Лорак (@anilorak_fanakk)

 
 
 
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Публикация от Ани Лорак (@anilorak_fanakk)

 
 
 
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Публикация от Ани Лорак (@anilorak_fanakk)

Помимо этого внимательные пользователи заметили, что на руках у Лорак и Мурата снова засверкали обручальные кольца. 

Напомним, что в 2019 году Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу расторгли свой брак, который просуществовал 10 лет. Стоит отметить, что развод пары был довольно громким и скандальным. Певица заявляла, что супруг ей изменяет.

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Такой вывод был сделан из того, что мужчину заметили в одном из киевских ночных клубов в компании киевлянки Яны Беляевой. И судя по их поведению, это была далеко не дружеская встреча. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Отношения, Ани Лорак, Певица, Мурат Налчаджиоглу.
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