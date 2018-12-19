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Среда, 19.12.2018
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Ани Лорак официально разводиться: назначена дата суда

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Ани Лорак официально разводиться: назначена дата суда
21:40 Сегодня Телеграф obozrevatel.com Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Скандальная певица Ани Лорак официально подала на развод.

Информация о разводе певицы Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу, которая просочилась в СМИ еще в октябре, подтвердилась. Процесс расторжения брака Лорак официально стартовал во вторник, 4 декабря. Суд назначен на 24 декабря. Заседание пройдет в Шевченковском суде города Киева, сообщается на сайте ведомства.

Пока ни Лорак, ни Мурат информацию о разрыве отношений не прокомментировали. Пара прожила вместе 9 лет, также у них есть совместная 7-летняя дочь. О том, с кем останется девочка, также неизвестно.

Интересно, что в день подачи заявления о разводе звезда поделилась двусмысленным видео в сети, в котором спела о "бывшем".

Напомним, что причиной развода Ани Лорак с мужем, очевидно, стала публичная измена Мурата.

Так, Налчаджиоглу в июле 2018 года засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой красавицы Яны Беляевой. В то время Лорак была за границей.

Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шептал ей на ушко и даже касался пикантных частей ее тела. Посреди ночи пара удалилась из клуба, будучи изрядно навеселе.

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Суд, Брак, Развод, Дата, Ани Лорак, Супруги, Мурат Налчаджиоглу.
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