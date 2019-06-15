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Новый роман: Ани Лорак показала своего возлюбленного

Новый роман: Ани Лорак показала своего возлюбленного
14:44 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Ани Лорак, активно гастролирующая в РФ, рассекретила своего нового избранника.

Им оказался саунд-продюсер российского лейбла Black Star Егор Глеб.

Совместное фото с возлюбленным исполнительница разместила на своей странице в Instagram.

На снимке 40-летняя Каролина нежно прислонилась лицом к 26-летнему Егору.

 
 
 
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Доброго, тёплого вечера!

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

"Доброго, теплого вечера", - подписала она кадр.

Поклонники певицы всерьез обеспокоились, ведь репутация у музыканта отнюдь не идеальная. Несколько лет назад Егор состоял в отношениях с украинской певицей Татьяной Решетняк, известной под псевдонимом TAYANNA.

Татьяна и Егор познакомились когда ему было 18 лет, а ей - 26. У музыкантов завязался бурный роман, счастливым плодом которого стал сын Даниэль. Влюбленные прожили вместе три года, после чего расстались. Сначала певица рассказывала, что причиной разрыва стала разница в возрасте, но позже призналась, что молодой человек постоянно изменял ей и поднимал на нее руку.

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По словам певицы, это было сильным ударом для нее, а справиться с этим ей помог ее сын. Сейчас мальчик живет с мамой в Киеве, а папу называет просто Егор, рассказывала TAYANNA изданию "Апостроф.Лайм".

Фанатов Ани Лорак также смущает разница в возрасте, ведь музыкант младше певицы на 14 лет. А TAYANNA, судя по всему, простила бывшего возлюбленного и пожелала паре "любви и счастья".

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Ани Лорак, Певица, Украинская певица, Instagram звезд.
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