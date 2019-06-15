Макс Корж стал папой: нежное фото

О пополнении в семье музыкант рассказал на своей странице в Instagram.
14 июня супруга Татьяна подарила ему сына.
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"Сын! Спасибо, любимая!", - написал счастливый папа и показал трогательное черно-белое фото, на котором целует крошечные ножки малыша.
Жена рэпера также поделилась радостной новостью со своими подписчиками.
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Добро пожаловать в этот Мир, сыноче Теперь у нас с папой и сестричкой есть всё для полного счастья #3120 #52 #14.06.2019
"Добро пожаловать в этот мир, сыночек. Теперь у нас с папой и сестричкой есть все для полного счастья", - написала Татьяна.
Макс и Татьяна поженились в ноябре 2012 года. Через несколько месяцев после свадьбы у пары родилась дочь Эмилия. Сейчас девочке шесть лет.