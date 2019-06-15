Макс Корж стал папой: нежное фото

Новости шоу бизнеса: Белорусский певец Макс Корж, которому удалось отменить в суде запрет СБУ на въезд в Украину, поделился с поклонниками радостной новостью - он снова стал отцом.

О пополнении в семье музыкант рассказал на своей странице в Instagram.

14 июня супруга Татьяна подарила ему сына.

Переглянути цей допис в Instagram Сын! Спасибо, любимая! Допис, поширений Макс Корж (@maxkorzhmus) 14 Чер 2019 р. о 5:41 PDT

"Сын! Спасибо, любимая!", - написал счастливый папа и показал трогательное черно-белое фото, на котором целует крошечные ножки малыша.

Жена рэпера также поделилась радостной новостью со своими подписчиками.

"Добро пожаловать в этот мир, сыночек. Теперь у нас с папой и сестричкой есть все для полного счастья", - написала Татьяна.

Макс и Татьяна поженились в ноябре 2012 года. Через несколько месяцев после свадьбы у пары родилась дочь Эмилия. Сейчас девочке шесть лет.