Веселью нет предела: Настя Каменских показала, как отпраздновала девичник (Видео)

Новости шоу бизнеса: Свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась почти три недели назад, но фото и видео со свадьбы продолжают появляться в сети.

Однако самое интересное, как всегда, осталось за кадром. Так, Настя Каменских показала, как отметила традиционный девичник и что подготовили для нее ее подруги.

Украинская певица Настя Каменских вышла замуж за продюсера Потапа около трех недель назад, 23 мая. И только сегодня, 14 июня, на ее YouTube-канале NKofficial появился видеоблог с девичника, который организовали для нее ее подруги.

Видео началось с розыгрыша, который придумали девушки. Они договорились с известным телеведущим Владимиром Остапчуком и участником группы ZBSband Богданом Буйлуком, чтобы они переоделись в полицейских и остановили машину, в которой ехала Настя Каменских. Ребята встретили звезду и "посвятили" ее в невесты пикантной игрушкой.

Там ее встретили подруги на белом лимузине "Мерседесе" и продолжили удивлять сюрпризами. Девушки в белых нарядах откупорили бутылку шампанского и отправились в роскошный президентский номер отеля. Там Настю ждал богатый кейтеринг и другие неожиданности.