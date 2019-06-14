Скачать
Суббота, 15.06.2019
Зеркаль: Признание юрисдикции Судом ООН и трибуналом по морскому праву будет победой
Зеркаль: Признание юрисдикции Судом ООН и трибуналом по морскому праву будет победой
Зеленский хочет провести ревизию судебной реформы
Зеленский хочет провести ревизию судебной реформы
УЕФА рассмотрит апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса
УЕФА рассмотрит апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса
Веселью нет предела: Настя Каменских показала, как отпраздновала девичник (Видео)
Веселью нет предела: Настя Каменских показала, как отпраздновала девичник (Видео)

Веселью нет предела: Настя Каменских показала, как отпраздновала девичник (Видео)

Веселью нет предела: Настя Каменских показала, как отпраздновала девичник (Видео)
22:59 Пт, 14 Июнь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась почти три недели назад, но фото и видео со свадьбы продолжают появляться в сети.

Однако самое интересное, как всегда, осталось за кадром. Так, Настя Каменских показала, как отметила традиционный девичник и что подготовили для нее ее подруги.

Украинская певица Настя Каменских вышла замуж за продюсера Потапа около трех недель назад, 23 мая. И только сегодня, 14 июня, на ее YouTube-канале NKofficial появился видеоблог с девичника, который организовали для нее ее подруги.

Видео началось с розыгрыша, который придумали девушки. Они договорились с известным телеведущим Владимиром Остапчуком и участником группы ZBSband Богданом Буйлуком, чтобы они переоделись в полицейских и остановили машину, в которой ехала Настя Каменских. Ребята встретили звезду и "посвятили" ее в невесты пикантной игрушкой.

Папа года Юрий Горбунов впервые рассказал о планах пополнения в семье

Там ее встретили подруги на белом лимузине "Мерседесе" и продолжили удивлять сюрпризами. Девушки в белых нарядах откупорили бутылку шампанского и отправились в роскошный президентский номер отеля. Там Настю ждал богатый кейтеринг и другие неожиданности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Знаменитости, Фотографии, Девичник, Настя Каменских, Стройные ноги, Девичник Насти Каменских, Каким был девичник, Свадьба Потапа и Насти.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как романтично: Никита Добрынин и Даша Квиткова поделились очень теплым видео
02 Стильные образы от Анджелины Джоли, которые нужно повторить этим летом
03 Гороскоп на сегодня, 14 июня 2019: все знаки Зодиака
04 Мода 2019: самые трендовые варианты женских блуз на это лето
05 Прогноз погоды на выходные 15-16 июня: Украину прогреет до +33
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Партия &quot;Голос&quot; подала документы в ЦИК для участия в выборах
Партия "Голос" подала документы в ЦИК для участия в выборах
Гройсман: &quot;Нафтогаз&quot; снизил цену на газ для населения
Гройсман: "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения
Зеленский встретился с родными пленных моряков
Зеленский встретился с родными пленных моряков
Педро Альмодовар получит почетную премию Венецианского кинофестиваля
Педро Альмодовар получит почетную премию Венецианского кинофестиваля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь