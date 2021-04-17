"Это ж ***дец как красиво": Ани Лорак восхитила Лазарева горячим танцем в купальнике (видео)

Популярная певица Ани Лорак отправилась на отдых на Мальдивы. На своей странице в Инстаграм артистка не устает баловать своих подписчиков откровенными фото и видео. В свои 42 года Каролина может похвастаться безупречной фигурой, что в принципе и делает.

Свой новый пост она "посвятила" своему новому ремиксу на песню "На половину мой". Певица станцевала в полосатом мини-бикини под уличным душем. А затем она продефилировала в леопардовом бикини на завязках.

"Всем классных выходных" - пожелала всем Лораак.

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В комментариях поклонники засыпали свою любимицу комплиментами. И не только фаны. Отличился и коллега Лорак по музыкальному цеху - Сергей Лазарев. Артист отметил в не совсем культурном ключе, что восхищен танцами своей коллеги.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ани Лорак засветилась в компании со своим экс-супругом. В сети посчитали, что певица и бизнесмен Мурат Налчаджиоглу снова вместе.