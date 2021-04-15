Скачать
Четверг, 15.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Зеленский лишил гражданства троих украинцев: что о них известно
Зеленский лишил гражданства троих украинцев: что о них известно
Были сигналы: СМИ узнали о скандальных подробностях назначения брата судьи Вовка в руководство разведки
Были сигналы: СМИ узнали о скандальных подробностях назначения брата судьи Вовка в руководство разведки
Неочевидные, но важные итоги разговора Байдена с Путиным: какой может быть их встреча и как должна вести себя Украина
Неочевидные, но важные итоги разговора Байдена с Путиным: какой может быть их встреча и как должна вести себя Украина
США якобы отменили заход своих эсминцев в Черное море: названа причина
США якобы отменили заход своих эсминцев в Черное море: названа причина

42-летняя Ани Лорак показала подтянутую фигуру в купальнике (фото)

42-летняя Ани Лорак показала подтянутую фигуру в купальнике (фото)
Обновлено 10:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, показала отдых на Мальдивах. Недавно сообщалось, что артистка в последнее время часто проводит время со своим бывшем мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

На новом фото в Инстаграме исполнительница демонстрирует великолепную фигуру, делая акцент на стройных ногах. Лорак одета в черный купальник и яркие желтые шорты.

"Мы второй день на острове, а я уже впечатлена и открываю для себя новых друзей", - поделилась певица.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by АНИ ЛОРАК (@anilorak)

 

Уже шестеро детей, и еще один сын умер: что известно о потомстве Меладзе (фото)

Подписчики Ани в соцсети выразили восхищение ее стройной фигурой, а также остались в восторге от волос известной исполнительницы.

Напомним, что недавно друг Ани Лорак, украинский музыкальный продюсер Дмитрий Климашенко, раскритиковал ее за выступления в РФ, когда в Украине уже восьмой год идет война.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 220

Все по теме:

Стиль, Ани Лорак, Мальдивы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский лишил гражданства троих украинцев: что о них известно
02 В военном лагере РФ на границе с Украиной вспыхнул пожар: россияне его "не заметили" (видео)
03 Уже шестеро детей, и еще один сын умер: что известно о потомстве Меладзе (фото)
04 Не Украина, а какой-то цирк: в сети негодуют из-за языкового скандала в детсаду на Закарпатье (видео)
05 Были сигналы: СМИ узнали о скандальных подробностях назначения брата судьи Вовка в руководство разведки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На случай войны: в сети появилась карта подземных укрытий в Киеве
На случай войны: в сети появилась карта подземных укрытий в Киеве
Захватывает дух: такой Украину вы еще не видели (видео)
Захватывает дух: такой Украину вы еще не видели (видео)
С увеличением числа новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось количество госпитализаций: данные на 15 апреля
С увеличением числа новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось количество госпитализаций: данные на 15 апреля
42-летняя Ани Лорак показала подтянутую фигуру в купальнике (фото)
42-летняя Ани Лорак показала подтянутую фигуру в купальнике (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь