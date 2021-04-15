42-летняя Ани Лорак показала подтянутую фигуру в купальнике (фото)

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, показала отдых на Мальдивах. Недавно сообщалось, что артистка в последнее время часто проводит время со своим бывшем мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

На новом фото в Инстаграме исполнительница демонстрирует великолепную фигуру, делая акцент на стройных ногах. Лорак одета в черный купальник и яркие желтые шорты.

"Мы второй день на острове, а я уже впечатлена и открываю для себя новых друзей", - поделилась певица.

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Подписчики Ани в соцсети выразили восхищение ее стройной фигурой, а также остались в восторге от волос известной исполнительницы.

Напомним, что недавно друг Ани Лорак, украинский музыкальный продюсер Дмитрий Климашенко, раскритиковал ее за выступления в РФ, когда в Украине уже восьмой год идет война.