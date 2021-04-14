Уже шестеро детей, и еще один сын умер: что известно о потомстве Меладзе (фото)

В понедельник, 12 апреля, у российских певцов - 55-летнего Валерия Меладзе и 42-летней Альбины Джанабаевой - появилась первая совместная дочь. Сообщили о радостной новости супруги только 14 числа.

Артист и музыкальный продюсер является счастливым отцом шестерых детей.

В первом браке с Ириной Меладзе (Малухиной), с которой музыкант развелся в 2012 году после 23 лет супружеской жизни, в 1990 году появился первенец - мальчик, который через 10 дней после рождения умер.

Источник фото: Cosmopolitan

7 февраля 1991 года у пары родилась дочь Инга, 19 мая 1999 - дочь Софья и 7 декабря 2002 года - дочь Арина, которая в январе этого года попала в больницу со сломанным позвонком.

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В 2014 году Валерий Меладзе связал себя узами брака с бывшей участницей женской поп-группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой.

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Супруги воспитывают двух сыновей: 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. Стоить добавить, что Валерий и Альбина крайне редко публикуют фото своих детей. Особенно сложно отыскать фото младшего сына пары.

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В 2016 году в сети впервые появился снимок Луки, которому тогда было два года.

Источник фото: Otkrito.lv

Ранее "Телеграф" сообщал, что Валерий Меладзе зарегистрировался в TikTok. По состоянию на 14 апреля на его аккаунт в приложении подписано более 197 тысяч фолловеров.