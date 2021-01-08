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"Сломан один позвонок": дочь Валерия Меладзе попала в больницу (фото)

"Сломан один позвонок": дочь Валерия Меладзе попала в больницу (фото)
Обновлено 15:36 Сегодня Телеграф

Дочь российского певца Валерия Меладзе, который выступил на мероприятии в Киеве в декабре 2020 года, с повреждением шеи попала в больницу на Рождество.

О своем состоянии 18-летняя Арина рассказала в сториз-Инстаграма.

"Огромное спасибо всем за слова поддержки. Все не так плохо, как могло быть: сломан один позвонок. Всем здоровья в 2021 году. Будьте осторожны", - написала девушка.

Ранее Арина публиковала фотографии из больницы. На одном из снимков девушка лежит на кушетке, а сам кадр подписан: "Сломать шею в Рождество чееек".

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При каких обстоятельствах дочь Меладзе травмировалась, до сих пор неизвестно.

Добавим, что Арина (2002) является младшей дочерью музыканта от первой жены Ирины Малухиной. В этом браке также появились дочери Инга (1991) и Софья (1999).

Сейчас Валерий Меладзе живет с бывшей участницей группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой. У супругов есть двое совместных детей: Константин (2004) и Лука (2014).

Ранее сообщалось, что эстрадный певец Валерий Меладзе завел аккаунт в TikTok.

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Дети, Меладзе, Арина Меладзе.

Автор:

Телеграф
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