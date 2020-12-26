Владимир Остапчук поделился видео с концерта, где выступали Валерий Меладзе и Светлана Лобода (видео)

Российский певец Валерий Меладзе и украинская певица, которая строит свою карьеру в России, Светлана Лобода выступили на одном из мероприятий, которое проходило в Киеве.

Об этом стало известно благодаря украинскому шоумену Владимиру Остапчуку, который присутствовал на данном концерте. На своей страничке в Инстаграм он поделился несколькими видео с выступления.

Стоит отметить, что присутствующие напрочь забыли о ситуации в мире, о карантине, и о соблюдении карантинных норм. Какой может быть социальная дистанция, если у сцены толпились женщины, танцующие под любимого исполнителя. Про маски и вспоминать не стоит.

Стоит отметить, что совсем недавно Валерий Меладзе призывал артистов не участвовать в новогодних праздниках в связи с пандемией. Видимо передумал.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Светлана Лобода устроила скандал на премии Золотой граммофон 2020.