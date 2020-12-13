Лобода стала героиней скандала в России: все подробности

Украинская артистка Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, отказалась петь на фестивале "Золотой граммофон", где в качестве реквизита планировала использовать ванну. Организаторы мероприятия заявили, что сами отказали звезде в участии из-за ее "непрофессионального поведения".

Как сообщает издание Super, причиной отказа выступать на сцене Лобода назвала решение организаторов поставить ее выступление подряд с аналогичным номером певицы Мари Краймбрери.

"Две недели назад мы заявили, что будем готовить номер, в котором главным реквизитом будет ванная. И за час до концерта я узнаю, что за два номера до меня, режиссер Граммофона решил ввести в программу номер с использованием тоже ванны. Конечно я попросила расставить эти номера хотя бы по программе. Потому что я считаю, что это неуважение к зрителю, когда идет сразу два похожих номера. И когда мне в этом было отказано, я тогда посчитала, что мое участие просто невозможно в "Золотом граммофоне", - рассказала журналистам Светлана Лобода.

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13 декабря певица разместила на своей странице пост, в котором очень сожалеет, что не смогла порадовать зрителей своим выступлением, но обязательно что-нибудь придумает, чтобы номер не пропал.

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Добавим, что Мари Краймбрери (настоящее имя - Марина Жадан) является певицей и автором песен. Родилась в Кривом Роге, Днепропетровская область, но так же как и Светлана Лобода, проживает и работает в Москве. Выступает в России, Белоруссии и Украине.

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Ранее сообщалось, что известная певица Светлана Лобода показала шикарную фигуру в закрытом купальнике.