Скачать
Воскресенье, 13.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Навального пытались убить ядом еще раз: открылись неожиданные детали
Навального пытались убить ядом еще раз: открылись неожиданные детали
Зеленский поделился планами по улучшению экологии в Украине: в сети не оценили
Зеленский поделился планами по улучшению экологии в Украине: в сети не оценили
Украинский певец рассказал, за сколько продал песню Киркорову (видео)
Украинский певец рассказал, за сколько продал песню Киркорову (видео)
Вратарь-вышибала - в обзоре матча Эвертон - Челси (видео)
Вратарь-вышибала - в обзоре матча Эвертон - Челси (видео)

Лобода стала героиней скандала в России: все подробности

Лобода стала героиней скандала в России: все подробности
Обновлено 13:16 Сегодня Телеграф Фото: instagram Светланы Лободы

Украинская артистка Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, отказалась петь на фестивале "Золотой граммофон", где в качестве реквизита планировала использовать ванну. Организаторы мероприятия заявили, что сами отказали звезде в участии из-за ее "непрофессионального поведения".

Как сообщает издание Super, причиной отказа выступать на сцене Лобода назвала решение организаторов поставить ее выступление подряд с аналогичным номером певицы Мари Краймбрери.

"Две недели назад мы заявили, что будем готовить номер, в котором главным реквизитом будет ванная. И за час до концерта я узнаю, что за два номера до меня, режиссер Граммофона решил ввести в программу номер с использованием тоже ванны. Конечно я попросила расставить эти номера хотя бы по программе. Потому что я считаю, что это неуважение к зрителю, когда идет сразу два похожих номера. И когда мне в этом было отказано, я тогда посчитала, что мое участие просто невозможно в "Золотом граммофоне", - рассказала журналистам Светлана Лобода.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by SUPER (@super.ru)

Читайте также: Артем Пивоваров признался, за сколько продает свои песни

13 декабря певица разместила на своей странице пост, в котором очень сожалеет, что не смогла порадовать зрителей своим выступлением, но обязательно что-нибудь придумает, чтобы номер не пропал.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

Добавим, что Мари Краймбрери (настоящее имя - Марина Жадан) является певицей и автором песен. Родилась в Кривом Роге, Днепропетровская область, но так же как и Светлана Лобода, проживает и работает в Москве. Выступает в России, Белоруссии и Украине.

Ранее сообщалось, что известная певица Светлана Лобода показала шикарную фигуру в закрытом купальнике.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Золотой граммофон, Светлана Лобода, Мари Краймбрери.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В украинском учебнике нашли фото солдат Путина: росСМИ подхватили "скандал"
02 Разумков срочно созывает глав фракций: что будут обсуждать
03 В Харькове из-за гололеда в ДТП попали сразу десять автомобилей (видео)
04 Пьяный водитель устроил стрельбу по очевидцам ДТП в Киеве (видео)
05 Джошуа - Пулев: видео зрелищного нокаута
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В публикации данных о повторном отравлении Навального нашли след российских спецслужб
В публикации данных о повторном отравлении Навального нашли след российских спецслужб
Разумков срочно созывает глав фракций: что будут обсуждать
Разумков срочно созывает глав фракций: что будут обсуждать
Ледяной коллапс теперь и в Харькове: по улицам города можно передвигаться на коньках (видео)
Ледяной коллапс теперь и в Харькове: по улицам города можно передвигаться на коньках (видео)
Лобода стала героиней скандала в России: все подробности
Лобода стала героиней скандала в России: все подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь