Украинский певец рассказал, за сколько продал песню Киркорову (видео)

Украинский исполнитель в стиле нью-вейв Артем Пивоваров, который ранее презентовал новую украиноязычный трек, признался, сколько стоят его авторские песни.

В небольшом интервью Екатерине Осадчей музыкант, который стал номинантом музыкальной премии YUNA, рассказал, что много песен он пишет на продажу.

На вопрос телеведущей, какие песни он решает продать, а какие оставить себе, Пивоваров ответил: "Точно знаю, что когда я пишу и у меня муравьи полностью, то это моя будет песня. А в момент, когда я, например, писал песню для Филиппа Бедросовича, я написал ее там за 15 минут, и я точно понимал, что это его история".

Фото Instagram "Свiтське Життя"

Также певец отметил, что цена на его песни очень отличается, но в среднем получается около 10 тысяч долларов.

Отметим, что в этом году Артем Пивоваров выпустила жизнерадостный клип на песню "Дежавю". Музыкант поделился, как ему удалось в такой тяжелый год пандемии создать жизнерадостный хит.

"Честно говоря, эту песню я написал еще год назад. В то время я был на Бали, где отдыхал, и поэтому все вот эти штуки (показывает движение - ред.) присущи", - ответил певец.

Напомним, Артем Пивоваром является популярным украинским исполнителем, автором песен и саунд-продюсером. В начале 2016 года вышел совместный трек с рэпером Мот под названием "Муссоны", который в первые часы после релиза возглавил рейтинг музыкального чарта в iTunes, а клип на эту песню набрал 18 млн просмотров на YouTube.

Ранее сообщалось, что Артем Пивоваров написал песню Love is Freedom для украинской певицы Мята.