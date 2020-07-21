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"Love is freedom": Мята размышляет о ценности свободы в новой песне (Видео)

"Love is freedom": Мята размышляет о ценности свободы в новой песне (Видео)
Обновлено 18:28 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Известная певица Мята представила двуязычную песню "Love is Freedom", а также клип на нее.

Украинская певица Мята презентовала свой новый сингл Love is Freedom.

Этой песней Мята хочет донести, насколько важна свобода в жизни каждого человека. "Ценность свободы мы понимаем только тогда, когда нас ее лишают", - говорит артистка.

Автором данной композиции является известный украинский артист и song-writer Артем Пивоваров.

Смотрите клип на новую песню Мяты "Love is Freedom":

Трек был написан в период самоизоляции, поэтому и несет в себе такой мощный подтекст о любви к свободе.

"Достаточно лишь оглянуться вокруг и понять, что любовь – это свобода!", –поделилась Мята.

Артем Пивоваров проведет музыкальный экшн в online-формате

Напомним, певец Артем Пивоваров презентовал новый двойной клип на два своих трека "Дежавю" и "Позови". Каждая из песен артиста явно характеризует тернистый путь артиста, состоящий со взлетов и падений, но с верой в себя и свою музыку.

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Все по теме:

Премьера, Песня, Трек, Мята, Артем Пивоваров.

Автор:

Телеграф
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