Артем Пивоваров проведет музыкальный экшн в online-формате

Трансляция концерта будет проходить в 20:00 в социальных сетях артиста, а также на международной сети музыкальных телеканалов MusicBox.

В четверг, 23 июля, певец Артем Пивоваров, который на днях выпустил свой сингл "Дежавю" на украинском языке, решил провести онлайн-концерт "Земной".

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса и ограничениями, которые установлены по проведению массовых мероприятий, артист был вынужден перенести весенний тур по Украине и Европе на неопределенное время.

В тоже время, чтобы скрасить долгое время ожидания тура, было принято решение устроить музыкальный экшн под названием "Земной" в режиме live.

Режиссером-постановщиком музыкального онлайн-концерта выступил Олесь Пасечник.

Концертное выступление будет происходить в старой оранжерее – локации на территории Национального Экспоцентра Украины в Киеве. Команда Артема Пивоварова разработала уникальную сцену с возможностью съемки одновременно с трех ракурсов, что в результате позволит провести концерт в трех форматах.

Напомним, молодая исполнительница Яна Шимаева, известная под псевдонимом Jerry Heil, представила композицию "Блогер", написанную два года назад.